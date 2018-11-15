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Ольга Бузова возглавила список самых популярных артистов России в новогоднем номере Cosmopolitan

Популярная певица и ведущая «Дом-2» Ольга Бузова похвасталась в Instagram, что ее сделали обложкой новогоднего и музыкального выпуска журнала Cosmopolitan. Да еще и поставили во главе самых популярных артистов России.

Знаменитость отметила, что новый образ на обложке ей понравился, хотя редакторы и не согласовали с ней этот вопрос.

Ольга Бузова возглавила список самых популярных артистов России в новогоднем номере Cosmopolitan

Также Ольга отметила с гордостью, что она первой за всю историю журнала получила сразу три обложки.

Ольга Бузова возглавила список самых популярных артистов России в новогоднем номере Cosmopolitan

Одна из них предлагает оказаться «в постели с Ольгой Бузовой». А две другие обложки предлагают выяснить, в чем состоит феномен Ольги Бузовой, которая, несмотря на критику со всех сторон, продолжает прочно удерживаться на пике популярности.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:54

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