Ольга Бузова возглавила список самых популярных артистов России в новогоднем номере Cosmopolitan
Популярная певица и ведущая «Дом-2» Ольга Бузова похвасталась в Instagram, что ее сделали обложкой новогоднего и музыкального выпуска журнала Cosmopolitan. Да еще и поставили во главе самых популярных артистов России.
Знаменитость отметила, что новый образ на обложке ей понравился, хотя редакторы и не согласовали с ней этот вопрос.
Также Ольга отметила с гордостью, что она первой за всю историю журнала получила сразу три обложки.
Одна из них предлагает оказаться «в постели с Ольгой Бузовой». А две другие обложки предлагают выяснить, в чем состоит феномен Ольги Бузовой, которая, несмотря на критику со всех сторон, продолжает прочно удерживаться на пике популярности.
Знаменитость отметила, что новый образ на обложке ей понравился, хотя редакторы и не согласовали с ней этот вопрос.
Также Ольга отметила с гордостью, что она первой за всю историю журнала получила сразу три обложки.
Одна из них предлагает оказаться «в постели с Ольгой Бузовой». А две другие обложки предлагают выяснить, в чем состоит феномен Ольги Бузовой, которая, несмотря на критику со всех сторон, продолжает прочно удерживаться на пике популярности.