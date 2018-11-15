Ольга Бузова возглавила список самых популярных артистов России в новогоднем номере Cosmopolitan





Знаменитость отметила, что новый образ на обложке ей понравился, хотя редакторы и не согласовали с ней этот вопрос.Также Ольга отметила с гордостью, что она первой за всю историю журнала получила сразу три обложки.Одна из них предлагает оказаться «в постели с Ольгой Бузовой». А две другие обложки предлагают выяснить, в чем состоит феномен Ольги Бузовой, которая, несмотря на критику со всех сторон, продолжает прочно удерживаться на пике популярности.