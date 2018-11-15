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Соцсети: Малолетний сын IT-эксперта обошёл «Родительский контроль» iPhone

IT-эксперт Дэвид Шуец рассказал на своей странице в соцсети Twitter о том, как его малолетнему сыну удалось обойти установленный на iPhone «Родительский контроль». Ребёнок отключил опцию «Экранное время», ограничивавшую работу мобильного аппарата.
Соцсети: Малолетний сын IT-эксперта обошёл «Родительский контроль» iPhone

IT-эксперт обнаружил это, когда разрешил сыну попользоваться своим iPhone перед сном. Оказалось, даже по прошествии часа мальчик продолжал смотреть интересовавшие его видеоролики, так как ограничения «Родительского контроля» не сработали. Ребёнок выяснил, что при принудительной выгрузке приложения «Экранное время» после повторного запуска убирается лимит, и устройством можно пользоваться, сколько хочется.



 
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Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:28

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