Соцсети: Малолетний сын IT-эксперта обошёл «Родительский контроль» iPhone





IT-эксперт обнаружил это, когда разрешил сыну попользоваться своим iPhone перед сном. Оказалось, даже по прошествии часа мальчик продолжал смотреть интересовавшие его видеоролики, так как ограничения «Родительского контроля» не сработали. Ребёнок выяснил, что при принудительной выгрузке приложения «Экранное время» после повторного запуска убирается лимит, и устройством можно пользоваться, сколько хочется.