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Singulariteam Кенеса Ракишева инвестирует в космические технологии

Крупнейший акционер одной из ведущих горнодобывающих и золотодобывающих компаний России – Petropavlovsk, казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, начнет борьбу с космическим мусором. Частный венчурный фонд предпринимателя выделил на разработку новейших космических дозаправщиков несколько миллионов долларов, пишет vedomosti.ru

По данным европейского космического агентства, на околоземной орбите уже находится свыше 750 000 фрагментов мусора. Это обломки искусственного происхождения, которые неисправны настолько, что никогда не смогут служить человечеству, но при этом могут представлять опасность для действующих космических аппаратов. Объемы подобного рода мусора в космосе продолжат расти, если не предпринять кардинальных мер. Кенес Ракишев, которому принадлежит более 22% компании Petropavlovsk, решил бороться с космическим мусором созданием беспилотных дозаправщиков. Речь идет о дронах Space Drone, на разработку которых Кенес Ракишев выделил 6-8 миллионов долларов. Инвестиции уже проведены через инвестиционный фонд бизнесмена - Singulariteam. Созданием аппаратов займется израильская компания Effective Space, в которой казахскому предпринимателю принадлежит 30%.
Singulariteam Кенеса Ракишева инвестирует в космические технологии

Цель нового проекта - увеличить период эксплуатации спутников, которые находятся на орбите Земли. В данный момент действующие аппараты оснащены двигателями малой тяги и их главный недостаток - это малый срок службы. Запасов топлива хватает обычно на 15 лет, далее спутник превращается в обычный космический мусор. Что касается дозапращиков, разработка которых будет проходить на деньги Ракишева, то они смогут пополнять свои запасы, а, следовательно, позволят значительно продлить время работы спутников. При этом стоит учесть, что дозаправщик будет обходиться в 30-50 раз дешевле, чем запуск в космос нового спутника. Вывести Space Drone планируется уже в 2020 году.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 16:43

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