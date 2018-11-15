Yamaha начнет продавать в России внедорожник и пикап





Модели имеют схожие технические характеристики. Под капотом как внедорожника, так и пикапа производители разместили новые двухцилиндровые двигатели объемом 0,85 литра мощностью 115 лошадиных сил. Трансмиссия будет представлена выносливым вариатором Yamaha Ultramatic, передающим мощность двигателя на все четыре колеса вездехода. Отметим, что система полного привода оснащена межосевой блокировкой дифференциала.Автомобили оснащены системой усиления рулевого управления EPS (Electric Power Steering), независимой рычажной подвеской, вентилируемыми дисковыми тормозами, малошумной системой выпуска и светодиодной оптикой. В салоне установлены эргономичные кресла с трехточечными ремнями безопасности. Грузоподъемность пикапа и внедорожника составляет 270 килограммов, а вес буксируемого прицепа может доходить до 900 килограммов.Стоимость Yamaha Wolverine X2 и Yamaha Wolverine X4 производителем еще не названа. На российском рынке цена Wolverine-R EPS, которому на смену придут новые модели, начинается с 1,4 миллиона рублей.