Татьяна Африкантова намерена взимать плату за использование ее личного архива





Мать участницы «Дома-2» Марины Африкантовой Татьяна Владимировна стала участницей шоу «Бородина против Бузовой», где ее раскритиковали за массовое «нашествие» роликов в Сети, в которых женщина позорит не только участников, но и ведущих телестройки.Однако Африкантову-старшую совершенно не расстроил такой поворот событий, и она намерена взимать плату за использование своих видео. Татьяну Владимировну не волнуют чувства тех, кого она показывает в своих роликах и она считает, что имеет право говорить все, что вздумается.В то же время женщина недовольна тем, что ее «продукцию» растаскивают по всему Интернету и намерена монетизировать свою славу, взимая плату за использование авторского видеоматериала, но как это организовать - Татьяна Владимировна не знает.