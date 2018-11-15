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Татьяна Африкантова намерена взимать плату за использование ее личного архива

Африкантова-старшая хочет превратить свою «славу» в звонкую монету и за использование видео из личного архива взимать плату.

Мать участницы «Дома-2» Марины Африкантовой Татьяна Владимировна стала участницей шоу «Бородина против Бузовой», где ее раскритиковали за массовое «нашествие» роликов в Сети, в которых женщина позорит не только участников, но и ведущих телестройки.

Татьяна Африкантова намерена взимать плату за использование ее личного архива

Однако Африкантову-старшую совершенно не расстроил такой поворот событий, и она намерена взимать плату за использование своих видео. Татьяну Владимировну не волнуют чувства тех, кого она показывает в своих роликах и она считает, что имеет право говорить все, что вздумается.

Татьяна Африкантова намерена взимать плату за использование ее личного архива

В то же время женщина недовольна тем, что ее «продукцию» растаскивают по всему Интернету и намерена монетизировать свою славу, взимая плату за использование авторского видеоматериала, но как это организовать - Татьяна Владимировна не знает.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:33

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