АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уровень уличного насилия в США растёт в более тёплые зимы
EUR 76.76 USD 68.00
Курс валют на 15.11.2018

В ЮАР создали мощнейший седан Subaru WRX STI

Разработчики компании Subaru в ЮАР создали мощнейший в истории седан Subaru WRX STI Diamond Edition. Выпуск автомобиля ограниченным тиражом приурочен к 30-летию компании STi - Subaru Tecnica International. С конвейера сойдет лишь 30 моделей.
В ЮАР создали мощнейший седан Subaru WRX STI


Под капотом автомобиля разработчики установили двигатель с турбонаддувом объемом 2,5 литра мощностью 353 лошадиных силы (в стандартной версии — 300 «лошадей») при 464 Нм крутящего момента. На высоте 1410 метров над уровнем моря седан до скорости 100 километров в час разгоняется за 5,03 секунды, что на 0,7 секунды быстрее стандартной модификации Subaru WRX STI. Максимальная скорость автомобиля составляет 255 километров в час.

Модель выполнена в традиционном синем цвете кузова, указывающем на раллийные успехи автомобиля, а аэродинамические элементы и тормозные колодки Brembo окрашены в желтый. Подвеска Subaru WRX STI уменьшена на 10 миллиметров, а седан стал шире на 20 миллиметров. На месте стандартных колесных дисков появились алюминиевые диагональю 19 дюймов с шинами 245/35 R19. Также появились задние противотуманные фары.

В салоне установлена модернизированная передняя панель и передние сиденья, информационно-развлекательная система имеет семидюймовый дисплей. Кроме того, имеется аудиосистема Harmon Kardon мощностью 440 Вт. В салоне есть табличка с порядковым номером модели и большое количество эмблем Sti.

Subaru WRX STI Diamond Edition оснащен системой управления крутящим моментом, семью подушками безопасности, арматурными балками в дверях, передними и задними камерами, системой контроля «слепых зон». Стоимость седана составляет 56 тысяч долларов (3,75 млн рублей). Отметим, что стоимость обычного Subaru WRX STI на российском рынке — 3,6 млн рублей.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 17:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Египте нашли останки беременной женщины,
Бывший шеф-повар Елизаветы II рассказал о
Учёные: Гормон дофамин играет важную роль в
Эксперт прокомментировал возможность мирного
Соцсети: Малолетний сын IT-эксперта обошёл
Татьяна Навка зажигательно танцевала с Юлией
Yamaha начнет продавать в России внедорожник и
В ЮАР создали мощнейший седан Subaru WRX STI
Вулканическая кальдера Флегрейские поля в Италии
Ольга Бузова возглавила список самых популярных
Музыка объединила Алсу и ее супруга-бизнесмена
Toyota возглавила рейтинг лучших авто для
Singulariteam Кенеса Ракишева инвестирует в
Mitsubishi планирует вернуться к созданию седанов
Татьяна Африкантова намерена взимать плату за
Журналисты назвали самое дешевое блюдо в столовой
Прошла первая в России конференция VCON2U
Марк Цукерберг запретил своим сотрудникам
Фанаты Ани Лорак затравили Сергея Шнурова в
Одноклассницы Ольги Бузовой рассказал о «смешных»
Из-за недостаточного питания оляпки не могут
Татьяна Агафонова призналась, что после фильма
Режиссер «Игр престолов» рассказал о путешествиях
Поэта Ивана Жданова госпитализировали в больницу
Курение оказывает негативное влияние на весь
Энтузиасты из Санкт-Петербурга восстановили
Архитекторы показали на чертежах будущие дома для
Подписчики Лизы Арзамасовой считают, что она
Создатели Fallout 76 вместо дисков с игрой
Звезда «Универа» Андрей Гайдулян превратился в
Просмотреть все новости