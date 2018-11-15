В ЮАР создали мощнейший седан Subaru WRX STI





Под капотом автомобиля разработчики установили двигатель с турбонаддувом объемом 2,5 литра мощностью 353 лошадиных силы (в стандартной версии — 300 «лошадей») при 464 Нм крутящего момента. На высоте 1410 метров над уровнем моря седан до скорости 100 километров в час разгоняется за 5,03 секунды, что на 0,7 секунды быстрее стандартной модификации Subaru WRX STI. Максимальная скорость автомобиля составляет 255 километров в час.Модель выполнена в традиционном синем цвете кузова, указывающем на раллийные успехи автомобиля, а аэродинамические элементы и тормозные колодки Brembo окрашены в желтый. Подвеска Subaru WRX STI уменьшена на 10 миллиметров, а седан стал шире на 20 миллиметров. На месте стандартных колесных дисков появились алюминиевые диагональю 19 дюймов с шинами 245/35 R19. Также появились задние противотуманные фары.В салоне установлена модернизированная передняя панель и передние сиденья, информационно-развлекательная система имеет семидюймовый дисплей. Кроме того, имеется аудиосистема Harmon Kardon мощностью 440 Вт. В салоне есть табличка с порядковым номером модели и большое количество эмблем Sti.Subaru WRX STI Diamond Edition оснащен системой управления крутящим моментом, семью подушками безопасности, арматурными балками в дверях, передними и задними камерами, системой контроля «слепых зон». Стоимость седана составляет 56 тысяч долларов (3,75 млн рублей). Отметим, что стоимость обычного Subaru WRX STI на российском рынке — 3,6 млн рублей.