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Toyota возглавила рейтинг лучших авто для российских автовладельцев среднего возраста

Toyota возглавила рейтинг лучших автомобилей для российского населения среднего возраста. Далее следует LADA, а также Nissan.

Toyota возглавила рейтинг лучших авто для российских автовладельцев среднего возраста


Онлайн-опрос провели среди российских автолюбителей возрастом от 36 лет. Многие автомобилисты своё предпочтение отдают японскому производителю. Около 14% респондентов заявили, что пользуются маркой Toyota. На втором месте разместилась марка LADA с показателем в 11,4%. Ещё один японский бренд Nissan выбрали 7% водителей. Стоит отметить, что в модельном рейтинге первое место досталось марке "АвтоВАЗ". Так 2,4% российских автолюбителей водят версию LADA Samara. Далее следует Ford Focus с показателем в 2,3%. Toyota Corolla водят 2,2% опрошенных российских автолюбителей. На четвёртом месте разместилась LADA Kalina - 2,1%. Специалисты "Автостата" опросили 63 000 российских автолюбителей от 36 до 55 лет.

Ранее в Сети пользователи выразили своё возмущение тому, что «АвтоВАЗ» приписывает модели LADA Granta статус современного спорткара.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:43

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