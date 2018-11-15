Toyota возглавила рейтинг лучших авто для российских автовладельцев среднего возраста





Онлайн-опрос провели среди российских автолюбителей возрастом от 36 лет. Многие автомобилисты своё предпочтение отдают японскому производителю. Около 14% респондентов заявили, что пользуются маркой Toyota. На втором месте разместилась марка LADA с показателем в 11,4%. Ещё один японский бренд Nissan выбрали 7% водителей. Стоит отметить, что в модельном рейтинге первое место досталось марке "АвтоВАЗ". Так 2,4% российских автолюбителей водят версию LADA Samara. Далее следует Ford Focus с показателем в 2,3%. Toyota Corolla водят 2,2% опрошенных российских автолюбителей. На четвёртом месте разместилась LADA Kalina - 2,1%. Специалисты "Автостата" опросили 63 000 российских автолюбителей от 36 до 55 лет.Ранее в Сети пользователи выразили своё возмущение тому, что «АвтоВАЗ» приписывает модели LADA Granta статус современного спорткара.