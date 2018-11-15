АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уровень уличного насилия в США растёт в более тёплые зимы
EUR 76.76 USD 68.00
Курс валют на 15.11.2018

Одноклассницы Ольги Бузовой рассказал о «смешных» вопросах подруги

В рамках шоу Андрея Малахова бывшие одноклассницы Ольги Бузовой рассказали о ее детских стремлениях и о том, что всегда верили в ее славное будущее, а также отметили, что на уроках будущая звезда часто выкрикивала «смешные» вопросы.

Девушки рассказали, что уже в школе Бузовой было тесно в предлагаемых рамках, и она всегда стремилась к чему-то большему.

Одноклассницы Ольги Бузовой рассказал о «смешных» вопросах подруги

Выкрикивая на уроках «смешные» вопросы, Ольга не стеснялась при этом плохо выглядеть.

Пользователи, посмотревшие шоу Малахова, предположили, что таким образом подруги постеснялись напрямую говорить о глупости своей одноклассницы. Ведь всех, кто сегодня ругает Бузову, потом «распинают» ее фанаты, и потому школьные вопросы знаменитости, подруги назвали не «тупыми», а «смешными».



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Журналисты назвали самое дешевое блюдо в столовой
Прошла первая в России конференция VCON2U
Марк Цукерберг запретил своим сотрудникам
Фанаты Ани Лорак затравили Сергея Шнурова в
Одноклассницы Ольги Бузовой рассказал о «смешных»
Из-за недостаточного питания оляпки не могут
Татьяна Агафонова призналась, что после фильма
Режиссер «Игр престолов» рассказал о путешествиях
Поэта Ивана Жданова госпитализировали в больницу
Курение оказывает негативное влияние на весь
Энтузиасты из Санкт-Петербурга восстановили
Архитекторы показали на чертежах будущие дома для
Подписчики Лизы Арзамасовой считают, что она
Создатели Fallout 76 вместо дисков с игрой
Звезда «Универа» Андрей Гайдулян превратился в
Ученые нашли связь между сексом и
Ученые стали сокращать список экзопланет из-за
Российские водители могут остаться без работы
Рядом с туманностью Ориона был зафиксирован полет
Ольга Бузова снялась в постели для обложки
Тимати обрадовался, что Рамзан Кадыров вернул
Дизайн Xiaomi Mi Note 4 будет отличаться от
Ученые: Мощная солнечная буря может обрушиться
Ольга Бузова захотела дом у моря и распродает
В Яндекс.Браузере появилась темная тема и новый
Сергей Лазарев пошутил над вокальными
Под ледниками в Гренландии обнаружен гигантский
Сергей Лазарев исполнил танец в женских туфлях на
Новый тест ученых покажет, насколько низкий IQ
Фанаты Ани Лорак возмутились ее слишком коротким
Просмотреть все новости