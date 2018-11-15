Одноклассницы Ольги Бузовой рассказал о «смешных» вопросах подруги

Девушки рассказали, что уже в школе Бузовой было тесно в предлагаемых рамках, и она всегда стремилась к чему-то большему.Выкрикивая на уроках «смешные» вопросы, Ольга не стеснялась при этом плохо выглядеть.Пользователи, посмотревшие шоу Малахова, предположили, что таким образом подруги постеснялись напрямую говорить о глупости своей одноклассницы. Ведь всех, кто сегодня ругает Бузову, потом «распинают» ее фанаты, и потому школьные вопросы знаменитости, подруги назвали не «тупыми», а «смешными».