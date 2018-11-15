Опасный туризм: Рейтинг знаменитостей, чуть не погибших на отдыхе

Бенедикт Кэмбербэтч

Энн Хэтэуэй

Крис Хемсворт

Боно

Линдси Лохан

Арнольд Шварценеггер





В 2005 году исполнитель сериальной версии Шерлока Холмса отправился с друзьями в путешествие в Африку. Добираться до места назначения было решено на взятом в аренду автомобиле, который в итоге сломался. Оказавшись на обочине, Кэмбербэтч и его друзья начали чинить транспортное средство, но к ним неожиданно подбежали вооруженные бандиты и совершили ограбление. Самого актера бросили в багажник машины, но после непродолжительной езды выкинули на дорогу. По словам актера, оказавшись на свободе он расплакался от счастья.В 2014 году актриса отправилась на отдых на Гавайи. Во время купания в океане на одном из диких пляжей ее начало уносить течением, из-за чего она оказалась на небольшом коралловом островке. Спустя несколько минут рядом с ней проплыл серфер, который спас ее и доставил на берег. Хэтэуэй рассказала, что сильно испугалась, из-за чего после инцидента долгое время не выходила с отеля.Актер, воплотивший на экране могучего Тора, в свое время попал в серьезную переделку. Однажды он отправился на отдых в Гималаи с супругой. Во время подъема Хемсворт начал вести себя странно, периодически кидаясь на жену и возвращаясь к обычному состоянию. В итоге на место прибыл проводник, заметивший, что у актера началось кислородное голодание. К счастью, его быстро доставили в лагерь, где ему оказали необходимую помощь. По словам Хемсворта, в тот момент он находился на грани смерти, из-за чего не любит вспоминать тот инцидент.В свое время Боно смог чудом избежать авиакатастрофы. Он отправился с друзьями на отдых в Берлин. В ходе полета по неизвестным причинам открылась дверь самолета, из-за чего все, что находилось на борту, начало выталкивать наружу под большим давлением. Пилот смог быстро совершить посадку, что спасло жизнь Боно и его друзьям.Актриса в свое время отправилась в Полинезию, где подхватила местную болезнь под названием Чикунгунья. Главными ее симптомами являются лихорадка, боль в суставах и постоянные тошнота и рвота. По словам Лохан, она могла подцепить болезнь через укус комара, которых было очень много в отеле. На протяжении недели актриса находилась под наблюдением медиков, после чего смогла полностью выздороветь. Сейчас она старается делать прививки от всех болезней в стране, в которую отправляется.С юности Шварценеггер увлекается горными лыжами. В 2006 году он отправился с семьей в Айдахо на курорт Сан Вэлли. Во время спуска он случайно наехал на одну из собственных палок, из-за чего перевернулся. В итоге актер получил перелом бедра и был госпитализирован. Примечательно, что участок спуска, на котором произошел инцидент, было решено переименовать в «трассу Арнольда».