АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уровень уличного насилия в США растёт в более тёплые зимы
EUR 76.76 USD 68.00
Курс валют на 15.11.2018

Марк Цукерберг запретил своим сотрудникам пользоваться iPhone

Основатель Facebook Марк Цукерберг после конфликта с руководителем корпорации Apple запретил использовать в офисе iPhone. Причиной этому стали критические высказывания директора «яблочной» компании в адрес социальной сети.
Марк Цукерберг запретил своим сотрудникам пользоваться iPhone

Глава Apple Тим Кук в октябре текущего года выступил на международной конференции с обвинениями в адрес социальной сети, якобы в Facebook следят за своими пользователями ради того, чтобы получить прибыль. При этом Кук подчеркнул, что каждый человек имеет право на приватность. Выступление директора «яблочной» корпорации негативно повлияло на Марка Цукерберга, который решил принять ответные меры, и запретил сотрудникам социальной сети использовать продукцию фирмы Apple.

Кроме того ранее конгрессмен-демократ выступил с призывом о регулировании социальной сети Facebook, которая по его словам, занимается «российской пропагандой».



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 16:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Журналисты назвали самое дешевое блюдо в столовой
Прошла первая в России конференция VCON2U
Марк Цукерберг запретил своим сотрудникам
Фанаты Ани Лорак затравили Сергея Шнурова в
Одноклассницы Ольги Бузовой рассказал о «смешных»
Из-за недостаточного питания оляпки не могут
Татьяна Агафонова призналась, что после фильма
Режиссер «Игр престолов» рассказал о путешествиях
Поэта Ивана Жданова госпитализировали в больницу
Курение оказывает негативное влияние на весь
Энтузиасты из Санкт-Петербурга восстановили
Архитекторы показали на чертежах будущие дома для
Подписчики Лизы Арзамасовой считают, что она
Создатели Fallout 76 вместо дисков с игрой
Звезда «Универа» Андрей Гайдулян превратился в
Ученые нашли связь между сексом и
Ученые стали сокращать список экзопланет из-за
Российские водители могут остаться без работы
Рядом с туманностью Ориона был зафиксирован полет
Ольга Бузова снялась в постели для обложки
Тимати обрадовался, что Рамзан Кадыров вернул
Дизайн Xiaomi Mi Note 4 будет отличаться от
Ученые: Мощная солнечная буря может обрушиться
Ольга Бузова захотела дом у моря и распродает
В Яндекс.Браузере появилась темная тема и новый
Сергей Лазарев пошутил над вокальными
Под ледниками в Гренландии обнаружен гигантский
Сергей Лазарев исполнил танец в женских туфлях на
Новый тест ученых покажет, насколько низкий IQ
Фанаты Ани Лорак возмутились ее слишком коротким
Просмотреть все новости