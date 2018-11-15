Марк Цукерберг запретил своим сотрудникам пользоваться iPhone





Глава Apple Тим Кук в октябре текущего года выступил на международной конференции с обвинениями в адрес социальной сети, якобы в Facebook следят за своими пользователями ради того, чтобы получить прибыль. При этом Кук подчеркнул, что каждый человек имеет право на приватность. Выступление директора «яблочной» корпорации негативно повлияло на Марка Цукерберга, который решил принять ответные меры, и запретил сотрудникам социальной сети использовать продукцию фирмы Apple.Кроме того ранее конгрессмен-демократ выступил с призывом о регулировании социальной сети Facebook, которая по его словам, занимается «российской пропагандой».