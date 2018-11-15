Журналисты назвали самое дешевое блюдо в столовой Госдумы





Незадолго до этого депутат от Самарской области Александр Хинштейн на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию меню из столовой. Он объяснил, что таким образом хотел развеять слухи о дешевизне блюд, которыми питаются народные избранники. Самое дешевое блюдо из его списка оказалась «Морковь свежая тертая» за 13 рублей.Журналисты, которые побывали в столовой Госдумы, утверждают, что нашли блюдо еще дешевле — французская гренка за 10 рублей. Ее делают из обжаренного ломтика белого батона толщиной в полтора-два сантиметра. Отмечается, что гренка продается лишь в утреннее время.