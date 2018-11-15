Журналисты назвали самое дешевое блюдо в столовой Госдумы
Журналисты посетили столовую Госдумы, чтобы узнать стоимость еды депутатов. Они назвали самое дешевое блюдо, которым питаются народные избранники.
Незадолго до этого депутат от Самарской области Александр Хинштейн на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию меню из столовой. Он объяснил, что таким образом хотел развеять слухи о дешевизне блюд, которыми питаются народные избранники. Самое дешевое блюдо из его списка оказалась «Морковь свежая тертая» за 13 рублей.
Журналисты, которые побывали в столовой Госдумы, утверждают, что нашли блюдо еще дешевле — французская гренка за 10 рублей. Ее делают из обжаренного ломтика белого батона толщиной в полтора-два сантиметра. Отмечается, что гренка продается лишь в утреннее время.
Незадолго до этого депутат от Самарской области Александр Хинштейн на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию меню из столовой. Он объяснил, что таким образом хотел развеять слухи о дешевизне блюд, которыми питаются народные избранники. Самое дешевое блюдо из его списка оказалась «Морковь свежая тертая» за 13 рублей.
Журналисты, которые побывали в столовой Госдумы, утверждают, что нашли блюдо еще дешевле — французская гренка за 10 рублей. Ее делают из обжаренного ломтика белого батона толщиной в полтора-два сантиметра. Отмечается, что гренка продается лишь в утреннее время.
Общество
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:31