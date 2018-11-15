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Журналисты назвали самое дешевое блюдо в столовой Госдумы

Журналисты посетили столовую Госдумы, чтобы узнать стоимость еды депутатов. Они назвали самое дешевое блюдо, которым питаются народные избранники.
Журналисты назвали самое дешевое блюдо в столовой Госдумы


Незадолго до этого депутат от Самарской области Александр Хинштейн на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию меню из столовой. Он объяснил, что таким образом хотел развеять слухи о дешевизне блюд, которыми питаются народные избранники. Самое дешевое блюдо из его списка оказалась «Морковь свежая тертая» за 13 рублей.

Журналисты, которые побывали в столовой Госдумы, утверждают, что нашли блюдо еще дешевле — французская гренка за 10 рублей. Ее делают из обжаренного ломтика белого батона толщиной в полтора-два сантиметра. Отмечается, что гренка продается лишь в утреннее время.



 
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Общество
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:31

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