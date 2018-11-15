Татьяна Агафонова призналась, что после фильма "Интердевочка" ей предлагали играть только роли проституток
Актриса Татьяна Агафонова призналась журналистам, что после фильма "Интердевочка" режиссеры ей предлагали играть только роли проституток. Также они часто задавали весьма каверзные вопросы звезде.
Татьяна Агафонова произвела настоящий фурор в скандальной кинокартине "Интердевочка", сыграв там девушку легкого поведения, которая скучала в Швеции по своей родине. И после этой роли ее стали звать играть только таких женщин. Но актриса отвечала отказом, а затем сменила деятельность и открыла ларек по продаже автозапчастей. Спустя время Татьяна Агафонова закончила юридический факультет в московской академии экономики и права, и стала заниматься автохозяйством. Потом она получила пост председателя колхоза, где ее прозвали "Танька-Голливуд". Личная жизнь у актрисы так и не сложилась и детей у нее тоже нет.
Сейчас Татьяна Агафонова вернулась к съемкам и сыграла роль в телесериале "Челночницы" и сериале "Грязная работа", а также "Маршрут милосердия" и "Рая знает".
Татьяна Агафонова произвела настоящий фурор в скандальной кинокартине "Интердевочка", сыграв там девушку легкого поведения, которая скучала в Швеции по своей родине. И после этой роли ее стали звать играть только таких женщин. Но актриса отвечала отказом, а затем сменила деятельность и открыла ларек по продаже автозапчастей. Спустя время Татьяна Агафонова закончила юридический факультет в московской академии экономики и права, и стала заниматься автохозяйством. Потом она получила пост председателя колхоза, где ее прозвали "Танька-Голливуд". Личная жизнь у актрисы так и не сложилась и детей у нее тоже нет.
Сейчас Татьяна Агафонова вернулась к съемкам и сыграла роль в телесериале "Челночницы" и сериале "Грязная работа", а также "Маршрут милосердия" и "Рая знает".
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:00