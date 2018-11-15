Татьяна Агафонова призналась, что после фильма "Интердевочка" ей предлагали играть только роли проституток





Татьяна Агафонова произвела настоящий фурор в скандальной кинокартине "Интердевочка", сыграв там девушку легкого поведения, которая скучала в Швеции по своей родине. И после этой роли ее стали звать играть только таких женщин. Но актриса отвечала отказом, а затем сменила деятельность и открыла ларек по продаже автозапчастей. Спустя время Татьяна Агафонова закончила юридический факультет в московской академии экономики и права, и стала заниматься автохозяйством. Потом она получила пост председателя колхоза, где ее прозвали "Танька-Голливуд". Личная жизнь у актрисы так и не сложилась и детей у нее тоже нет.Сейчас Татьяна Агафонова вернулась к съемкам и сыграла роль в телесериале "Челночницы" и сериале "Грязная работа", а также "Маршрут милосердия" и "Рая знает".