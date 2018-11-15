Режиссер «Игр престолов» рассказал о путешествиях во времени и интимных сценах





Из рассказа кинематографиста следует, что в первом эпизоде восьмой части он решил смешать все фигуры. По словам режиссёра, премьерные серии нужно сделать запоминающимися, при этом весь сезон будет наполнен масштабными сценами, к ним привлечены большое количество персонажей, а также появятся интимные эпизоды. Создавая концовку сериала, сценаристы взяли во внимание пожелание поклонников «Игры престолов», поэтому один из героев станет перемещаться во времени.Режиссёр Дэвид Наттер принимал участие в создании второго, пятого и восьмого сезонов сериала. Он снимал сцены «Пути искупления Серсеи» и «Красной свадьбы», а также убийство героя саги Джона Сноу.