Режиссер «Игр престолов» рассказал о путешествиях во времени и интимных сценах
Режиссёр «Игры престолов» Дэвид Наттер на сайте Reddit ответил на вопросы поклонников, которые интересуются финальным сезоном саги. В результате стало известно, что в фильме появятся интимные сцены, а один из героев станет перемещаться во времени.
Из рассказа кинематографиста следует, что в первом эпизоде восьмой части он решил смешать все фигуры. По словам режиссёра, премьерные серии нужно сделать запоминающимися, при этом весь сезон будет наполнен масштабными сценами, к ним привлечены большое количество персонажей, а также появятся интимные эпизоды. Создавая концовку сериала, сценаристы взяли во внимание пожелание поклонников «Игры престолов», поэтому один из героев станет перемещаться во времени.
Режиссёр Дэвид Наттер принимал участие в создании второго, пятого и восьмого сезонов сериала. Он снимал сцены «Пути искупления Серсеи» и «Красной свадьбы», а также убийство героя саги Джона Сноу.
Из рассказа кинематографиста следует, что в первом эпизоде восьмой части он решил смешать все фигуры. По словам режиссёра, премьерные серии нужно сделать запоминающимися, при этом весь сезон будет наполнен масштабными сценами, к ним привлечены большое количество персонажей, а также появятся интимные эпизоды. Создавая концовку сериала, сценаристы взяли во внимание пожелание поклонников «Игры престолов», поэтому один из героев станет перемещаться во времени.
Режиссёр Дэвид Наттер принимал участие в создании второго, пятого и восьмого сезонов сериала. Он снимал сцены «Пути искупления Серсеи» и «Красной свадьбы», а также убийство героя саги Джона Сноу.
Культура
Добавил: Алина Сегодня, 15:53