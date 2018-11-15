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Энтузиасты из Санкт-Петербурга восстановили 45-летний «Икарус»

Энтузиасты из Санкт-Петербурга заявили, что им удалось восстановить 45-летний автобус «Икарус». Ранее транспорт использовался в качества сарая, а теперь его можно использовать для перевозки людей.
Энтузиасты из Санкт-Петербурга восстановили 45-летний «Икарус»


Ikarus 55 Lux, который восстановили «кулибины», был выпущен в 1972 году. Он долгое время использовался в транспортном парке Ленинграда. После неисправности он несколько лет простоял на стоянке и применялся как сарай. В 2006 году энтузиасты стали восстанавливать автобус. Со временем слесарям удалось вернуть транспорту прежний вид и на нем теперь можно перевозить людей.

На автобусе во время ремонта был установлен двигатель Caterpillar 3116 мощностью 234 лошадиных сил. Также был полностью переделан его салон, который получил вид дорогого турового фургона. На переднем бампере размещен отреставрированный логотип Ikarus Lux. На все работы по восстановлению было потрачено около двух лет.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:40

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