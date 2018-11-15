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Из-за недостаточного питания оляпки не могут выучить сложные песни

Ученые выяснили, что детеныши оляпок, не получившие в детстве достаточного количества питательных веществ, не смогли выучить сложные песни. По словам орнитологов, это первое свидетельство того, что даже у существ в дикой природе качество условий, в которых живет детеныш, непосредственно влияет на дальнейшую судьбу особи.

Из-за недостаточного питания оляпки не могут выучить сложные песни


Для проверки этой гипотезы специалист Ланкастерского экологического центра Люси Магулаган и ее коллеги занялись исследованием оляпок (Cinclus Cinclus), обитающих недалеко от Сидберга. Ученые пометили 18 самцов цветными кольцами, а потом начали следить за их взрослением. Оказалось, что те самцы, которые больше и регулярнее питались, будучи взрослыми, исполняли более сложные и разнообразные песни.

Ученые полагают, что это связано с развитием особой области переднего мозга птиц, отвечающей за обучение и исполнение брачных песен. Стресс, перенесенный в детстве птицей, например, из-за недостатка еды, может плохо сказаться на развитии этой области. Вследствие этого качество песен у птицы снижается, а вместе с этим особь имеет все шансы не дать потомство или даже быть пойманным хищником, услышавшим его пение.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 16:07

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