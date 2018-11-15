Из-за недостаточного питания оляпки не могут выучить сложные песни





Для проверки этой гипотезы специалист Ланкастерского экологического центра Люси Магулаган и ее коллеги занялись исследованием оляпок (Cinclus Cinclus), обитающих недалеко от Сидберга. Ученые пометили 18 самцов цветными кольцами, а потом начали следить за их взрослением. Оказалось, что те самцы, которые больше и регулярнее питались, будучи взрослыми, исполняли более сложные и разнообразные песни.Ученые полагают, что это связано с развитием особой области переднего мозга птиц, отвечающей за обучение и исполнение брачных песен. Стресс, перенесенный в детстве птицей, например, из-за недостатка еды, может плохо сказаться на развитии этой области. Вследствие этого качество песен у птицы снижается, а вместе с этим особь имеет все шансы не дать потомство или даже быть пойманным хищником, услышавшим его пение.