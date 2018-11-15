Курение оказывает негативное влияние на весь организм человека





Согласно статистическим данным в России курит около 40 процентов населения, ежедневно в мире умирает 400 тысяч человек от заболеваний, которые спровоцированы этой вредной привычкой. Из-за ишемии быстрее изнашивается сердце, так как у курящего человека оно сокращается значительно быстрее, чем обычно. Табачный дым вызывает воспаление дыхательных путей, что может привести к астме, бронхиту, туберкулёзу и даже раку. Кожа курильщика быстрее стареет, так как теряет влагу, ногти становятся ломкими и желтеют, ухудшаются вкусовые ощущения и обоняние. Из-за табачного дыма в организме человека распадаются витамины, может развиться гастрит и язвенная болезнь. Также курение негативно сказывается на зубах, а из-за сокращения объёма лёгких появляется отдышка.Беременным женщинам дым сигарет особенно опасен, это может стать причиной рождения ребёнка раньше срока или с патологиями. К тому же у курящих женщин угроза выкидыша возрастает на 30-70 процентов. Медики призывают отказаться от вредной привычки тем, кто хочет иметь здоровое потомство, так как на восстановительный период организму требуется длительное время.