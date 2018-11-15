Курение оказывает негативное влияние на весь организм человека
Медики рассказали о негативном влиянии курения на весь организм человека. Оказывается, табачный дым затрагивает абсолютно всё органы. Об исследованиях специалистов решили вспомнить 15 ноября, когда отмечается Всемирный день отказа от сигарет.
Согласно статистическим данным в России курит около 40 процентов населения, ежедневно в мире умирает 400 тысяч человек от заболеваний, которые спровоцированы этой вредной привычкой. Из-за ишемии быстрее изнашивается сердце, так как у курящего человека оно сокращается значительно быстрее, чем обычно. Табачный дым вызывает воспаление дыхательных путей, что может привести к астме, бронхиту, туберкулёзу и даже раку. Кожа курильщика быстрее стареет, так как теряет влагу, ногти становятся ломкими и желтеют, ухудшаются вкусовые ощущения и обоняние. Из-за табачного дыма в организме человека распадаются витамины, может развиться гастрит и язвенная болезнь. Также курение негативно сказывается на зубах, а из-за сокращения объёма лёгких появляется отдышка.
Беременным женщинам дым сигарет особенно опасен, это может стать причиной рождения ребёнка раньше срока или с патологиями. К тому же у курящих женщин угроза выкидыша возрастает на 30-70 процентов. Медики призывают отказаться от вредной привычки тем, кто хочет иметь здоровое потомство, так как на восстановительный период организму требуется длительное время.
Согласно статистическим данным в России курит около 40 процентов населения, ежедневно в мире умирает 400 тысяч человек от заболеваний, которые спровоцированы этой вредной привычкой. Из-за ишемии быстрее изнашивается сердце, так как у курящего человека оно сокращается значительно быстрее, чем обычно. Табачный дым вызывает воспаление дыхательных путей, что может привести к астме, бронхиту, туберкулёзу и даже раку. Кожа курильщика быстрее стареет, так как теряет влагу, ногти становятся ломкими и желтеют, ухудшаются вкусовые ощущения и обоняние. Из-за табачного дыма в организме человека распадаются витамины, может развиться гастрит и язвенная болезнь. Также курение негативно сказывается на зубах, а из-за сокращения объёма лёгких появляется отдышка.
Беременным женщинам дым сигарет особенно опасен, это может стать причиной рождения ребёнка раньше срока или с патологиями. К тому же у курящих женщин угроза выкидыша возрастает на 30-70 процентов. Медики призывают отказаться от вредной привычки тем, кто хочет иметь здоровое потомство, так как на восстановительный период организму требуется длительное время.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 15:46