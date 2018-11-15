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Ольга Бузова снялась в постели для обложки Cosmopolitan

Сразу три варианта обложки новогоднего выпуска Cosmopolitan с Ольгой Бузовой предложили редакторы популярного журнала, на одной из которых популярная певица и ведущая «Дом-2» красуется в постели.

Несмотря на многообещающее название, вряд ли в журнале идет речь об интимных подробностях личной жизни Бузовой, ведь по ее словам, последним кто побывал в ее постели, был экс-супруг Дмитрий Тарасов.

Ольга Бузова снялась в постели для обложки Cosmopolitan

В еще двух версия обложки идет речь о феномене Ольги Бузовой и в этом случае все более привычно, разве что прическа у звезды новая – с другой челкой.

Ольга Бузова снялась в постели для обложки Cosmopolitan

Сама Ольга радостно презентовала обложку «в постели» в своем Instagram и объяснила, что в этом случае она «полностью доверилась профессионалам» и предложила подписчикам голосовать за вариант обложки.

Ольга Бузова снялась в постели для обложки Cosmopolitan

«Определенно первая. Она очень подходит по образу к новой песне. Как будто тебе 18. Прекрасный образ», - написали фанаты. Тогда как хейтеры признали, что Бузова стала похожа на «40-летнюю», а на второй обложке нашли сходство Ольги с Джей Ло.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:36

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