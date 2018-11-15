Ольга Бузова снялась в постели для обложки Cosmopolitan





Несмотря на многообещающее название, вряд ли в журнале идет речь об интимных подробностях личной жизни Бузовой, ведь по ее словам, последним кто побывал в ее постели, был экс-супруг Дмитрий Тарасов.В еще двух версия обложки идет речь о феномене Ольги Бузовой и в этом случае все более привычно, разве что прическа у звезды новая – с другой челкой.Сама Ольга радостно презентовала обложку «в постели» в своем Instagram и объяснила, что в этом случае она «полностью доверилась профессионалам» и предложила подписчикам голосовать за вариант обложки., - написали фанаты. Тогда как хейтеры признали, что Бузова стала похожа на «40-летнюю», а на второй обложке нашли сходство Ольги с Джей Ло.