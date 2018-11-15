Создатели Fallout 76 вместо дисков с игрой продают картон





На плотной бумаге изображен логотип игры, ключ активации и руководство к действию. Разработчики советуют покупателям зайти на их официальный сайт, создать или войти под своей учетной записью и активировать предоставленный ключ в своем аккаунте. После этого пользователи получат доступ к игре.Геймеры возмущаются из-за того, что игра весит около 50 гигабайт. Они отмечают, что со схожей проблемой столкнулись и пользователи консольной версии Fallout 76. Несмотря на то, что у них в коробке лежит диск, он содержит лишь 300 мегабайт информации, а остальные 50 гигабайт необходимо скачать из интернета.