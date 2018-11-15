Ученые нашли связь между сексом и производительностью труда
Британские ученые нашли связь между сексом и производительностью труда. Специалисты опросили более 2 тысяч сотрудников одной из фирм, чтобы выяснить, что делает их счастливыми.
В то время как многие фирмы в Британии не желают давать своим сотрудникам дополнительные выходные, одна организация разрешает своим работникам брать небольшой отпуск для занятий сексом. Специалисты уверены, что такого рода тактика повысит производительность в несколько раз. Исследователи провел опрос касающийся того, что делает британцев счастливыми.
Результаты показали, что около 80% опрашиваемых указали на то, что только занятие сексом позволяют им полностью расслабиться. Также приблизительно 65% участников признались, что чувствуют себя более продуктивными после получения оргазма, а более 39% добровольцев считают, что они получат выгоду от повышенной производительности, которая может продлится до 5 дней после расслабления.
В то время как многие фирмы в Британии не желают давать своим сотрудникам дополнительные выходные, одна организация разрешает своим работникам брать небольшой отпуск для занятий сексом. Специалисты уверены, что такого рода тактика повысит производительность в несколько раз. Исследователи провел опрос касающийся того, что делает британцев счастливыми.
Результаты показали, что около 80% опрашиваемых указали на то, что только занятие сексом позволяют им полностью расслабиться. Также приблизительно 65% участников признались, что чувствуют себя более продуктивными после получения оргазма, а более 39% добровольцев считают, что они получат выгоду от повышенной производительности, которая может продлится до 5 дней после расслабления.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:14