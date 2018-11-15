Ученые стали сокращать список экзопланет из-за отсутствия на них кислорода





Такие планеты мало того, что не пригодны для жизни, они отнимают у ученых много времени на их изучение. Тогда как специалистам необходимо сосредоточить свое внимание на тех объектах, где возможно существование жизни.Для определения наиболее благоприятных экзопланет разрабатывается программа Habitable Worlds. Параллельно с этим в Управлении исследовательского отдела NASA разрабатывается своя программа Exoplanet. Однако в рамках этой исследовательской работы ученые хотят составить список с максимально полным перечнем пригодных для жизни экзопланет в галактике Млечный Путь.