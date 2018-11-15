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Ученые стали сокращать список экзопланет из-за отсутствия на них кислорода

Специалисты NASA начали вычеркивать из списка экзопланет непригодные для возникновения и поддержания жизни объекты. По словам ученых, на сегодняшний день насчитывается несколько тысяч планет, у которых в составе атмосферы нет кислорода — одного из ключевых элементов для развития органической жизни.

Ученые стали сокращать список экзопланет из-за отсутствия на них кислорода


Такие планеты мало того, что не пригодны для жизни, они отнимают у ученых много времени на их изучение. Тогда как специалистам необходимо сосредоточить свое внимание на тех объектах, где возможно существование жизни.

Для определения наиболее благоприятных экзопланет разрабатывается программа Habitable Worlds. Параллельно с этим в Управлении исследовательского отдела NASA разрабатывается своя программа Exoplanet. Однако в рамках этой исследовательской работы ученые хотят составить список с максимально полным перечнем пригодных для жизни экзопланет в галактике Млечный Путь.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:00

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