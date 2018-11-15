Российские водители могут остаться без работы из-за наступления времени беспилотников
По заявлениям специалистов, наступает время беспилотников. Вследствие этого обычные российские водители могут в итоге остаться без работы.
В Москве 1 ноября провели технологический международный форум «Автонет». В ходе данного мероприятия ряд спикеров заявили, что беспилотные авто занимают крепкие позиции в российской транспортной сфере. Также речь шла о преимуществах в цене в случае использования беспилотных авто. Поездка на беспилотном автомобиле обойдется втрое дешевле, чем воспользоваться услугами водителя. В данном случае есть большая вероятность, что вскоре много людей останутся без работы. Водители в настоящее время занимают лидирующие позиции в ТОП самых востребованных профессий. В РФ извозом занимается 7% населения – 5 000 000 человек. В сфере обслуживания автомобильного транспорта занято тоже громадное количество человек.
Как передаёт издание «Слово и Дело», определенные убытки также вынуждены будут претерпеть сервисы по реализации автозапчастей, автомойки, АЗС, автосервисы. Закрепление беспилотных технологий, в общем, затронет до 20 процентов жителей РФ, примерно 30 000 000 человек. Данное направление получает довольно широкое развитие в России, а также за рубежом. Проблема растущего технологического прогресса в некоторых государствах существует довольно давно. При этом ей уделяют достаточное внимание. Имеет место определенный комплекс экономических мер, при помощи которых проводится целевое влияние на экономику, чтобы предостеречь последствия, которые происходят после того, как граждане государства потеряют свои рабочие места.
Сергей Кельбах, являющийся главой ГК «Автодор», отметил, что первые беспилотные транспортные средства приступят к выполнению своих коммерческих рейсов уже к 2025 году. Российское правительство считает, что к 2035 году начнётся процесс полной автоматизации.
В Москве 1 ноября провели технологический международный форум «Автонет». В ходе данного мероприятия ряд спикеров заявили, что беспилотные авто занимают крепкие позиции в российской транспортной сфере. Также речь шла о преимуществах в цене в случае использования беспилотных авто. Поездка на беспилотном автомобиле обойдется втрое дешевле, чем воспользоваться услугами водителя. В данном случае есть большая вероятность, что вскоре много людей останутся без работы. Водители в настоящее время занимают лидирующие позиции в ТОП самых востребованных профессий. В РФ извозом занимается 7% населения – 5 000 000 человек. В сфере обслуживания автомобильного транспорта занято тоже громадное количество человек.
Как передаёт издание «Слово и Дело», определенные убытки также вынуждены будут претерпеть сервисы по реализации автозапчастей, автомойки, АЗС, автосервисы. Закрепление беспилотных технологий, в общем, затронет до 20 процентов жителей РФ, примерно 30 000 000 человек. Данное направление получает довольно широкое развитие в России, а также за рубежом. Проблема растущего технологического прогресса в некоторых государствах существует довольно давно. При этом ей уделяют достаточное внимание. Имеет место определенный комплекс экономических мер, при помощи которых проводится целевое влияние на экономику, чтобы предостеречь последствия, которые происходят после того, как граждане государства потеряют свои рабочие места.
Сергей Кельбах, являющийся главой ГК «Автодор», отметил, что первые беспилотные транспортные средства приступят к выполнению своих коммерческих рейсов уже к 2025 году. Российское правительство считает, что к 2035 году начнётся процесс полной автоматизации.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:52