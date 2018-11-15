Рядом с туманностью Ориона был зафиксирован полет гигантского сигарообразного НЛО





Автор сюжета отметил, что заметил внеземной объект в южной части данной галактики, когда он находился в Messier 42. Эта область звездообразования расположена наиболее близко к Земле, а также специалист был поражен внушительными размерами и необычной формой НЛО.Пользователи сетей считают, что пришельцы продолжают вести свои наблюдения за людьми. Раньше их корабли тоже посещали туманность Ориона, о чем потом сообщали исследователи, но что сейчас делали гуманоиды в этом уголке космоса – остается загадкой.