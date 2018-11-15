Тимати обрадовался, что Рамзан Кадыров вернул свой аккаунт в Instagram





Тимати часто делает публикации в своем Instagram. Несколько часов назад рэп-исполнитель опубликовал совместное с Рамзаном Кадыровым фото. В комментарии к снимку звезда Black Star написал: "Назло врагам и болтунам всяким ))) Рамзан Кадыров основная страница доступна и работает как и раньше 24/7". Но по сообщениям СМИ, аккаунт главы Чеченской республики в Instagram был разблокирован по ошибки.Подписчики Тимати начали писать, что очень рады за Рамзана Кадырова. Другие заметили, что аккаунт главы Чечни снова заблокирован по неизвестной причине. Некоторые начали писать, что это Рамзан Кадыров их внес в черный список. Сам рэп-исполнитель пока никак не отреагировал на комментарии своих подписчиков.