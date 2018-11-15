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Тимати обрадовался, что Рамзан Кадыров вернул свой аккаунт в Instagram

Тимати обрадовался, что Рамзан Кадыров вернул свой аккаунт в Instagram. Рэп-исполнитель опубликовал на своей странице в соцсети фото с главой Чеченской республики.

Тимати обрадовался, что Рамзан Кадыров вернул свой аккаунт в Instagram

Тимати часто делает публикации в своем Instagram. Несколько часов назад рэп-исполнитель опубликовал совместное с Рамзаном Кадыровым фото. В комментарии к снимку звезда Black Star написал: "Назло врагам и болтунам всяким ))) Рамзан Кадыров основная страница доступна и работает как и раньше 24/7". Но по сообщениям СМИ, аккаунт главы Чеченской республики в Instagram был разблокирован по ошибки.

Тимати обрадовался, что Рамзан Кадыров вернул свой аккаунт в Instagram

Подписчики Тимати начали писать, что очень рады за Рамзана Кадырова. Другие заметили, что аккаунт главы Чечни снова заблокирован по неизвестной причине. Некоторые начали писать, что это Рамзан Кадыров их внес в черный список. Сам рэп-исполнитель пока никак не отреагировал на комментарии своих подписчиков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:32

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