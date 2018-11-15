Дизайн Xiaomi Mi Note 4 будет отличаться от других флагманов марки





Кроме того, устройство не выйдет с безрамочным дисплеем, как предполагалось ранее и было испробовано в Mi Mix 3. Все датчики будут размещаться над камерой, а рамки будут максимально сужены. Тыльную панель разработчики выполнят в традициях Mi Note 3.Что касается технических характеристик, то Xiaomi Mi Note 4 будет работать на базе процессора SoC Snapdragon 710, который уже используется в Mi 8 SE. Объем оперативной памяти составит 6 гигабайт, а постоянной — 64 или 128 гигабайт. Фронтальная камера будет делать фотографии качеством 20 мегапикселей, а в основной установлены датчики на 12 и 8 мегапикселей с системой стабилизации изображения. Отметим, что при помощи фронтальной камеры можно разблокировать телефон по лицу.Разработчики планируют начать продажи Xiaomi Mi Note 4 в декабре текущего года. Стоимость смартфона в базовой конфигурации составит около 285 долларов.