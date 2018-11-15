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Сергей Лазарев исполнил танец в женских туфлях на огромных каблуках на "Agent Show"

Сергей Лазарев стал гостем на шоу "Agent Show" с ведущей Анастасией Ивлеевой. Там исполнитель станцевал в красных женских туфлях на огромных каблуках.

Сергей Лазарев исполнил танец в женских туфлях на огромных каблуках на "Agent Show"

На своей странице в Instagram Сергей Лазарев опубликовал ролик, на котором он запечатлен вместе с ведущей Анастасией Ивлеевой. На видео представлен новый выпуск шоу "Agent Show", который выйдет на Youtube канале. В ролике показано несколько кадров из будущего выпуска, на одном из них Сергей Лазарев надевает туфли красного цвета на каблуках. В комментарии Сергей Лазарев написал: "Внимание !! 18+ ! В тизере присутствует ненормативная лексика! Не смотрите, если вы чересчур впечатлительный человек и без чувства юмора!!!".

Сергей Лазарев исполнил танец в женских туфлях на огромных каблуках на "Agent Show"

Подписчики исполнителя по-разному отреагировали на эту запись. Некоторые были возмущены нецензурной бранью знаменитостей. Другие поблагодарили Сергея Лазарева за то, что он поднял им настроение. Всего за несколько часов видео просмотрели более 32 тысяч пользователей Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:53

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