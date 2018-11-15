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Новый тест ученых покажет, насколько низкий IQ могут иметь эмбрионы ЭКО

Ученые разработали уникальный тест, позволяющий определить, насколько низким будет IQ у эмбриона, полученного в результате проведения процедуры ЭКО. Применение данного теста отсеет те эмбрионы, из которых может развиться неполноценный ребенок.

Новый тест ученых покажет, насколько низкий IQ могут иметь эмбрионы ЭКО


Скрининговый тест оценивает множество сложных черт, связанных с риском развития некоторых заболеваний и низкого интеллекта у эмбрионов IVF. Создатели теста сейчас ведут переговоры с несколькими клиниками ЭКО, которые могли бы воспользоваться данным методом. Представители ЭКО клиник (в них осуществляется оплодотворение яйцеклетки вне тела женщины) отмечают, что люди, которые обращаются к ним за услугами, когда-нибудь сами начнут требовать проведения таких тестов, поэтому лучше начать делать это, как можно раньше.

По словам Стивена Хсу, ранее такой тест невозможно было провести. На развитие некоторых болезней влияют сотни различные генов, из них удавалось идентифицировать только малую часть. Однако теперь родители, у которых может родиться ребенок с отсталостью в умственном развитии, будут иметь возможность пройти процедуру ЭКО и выбрать наиболее здоровый эмбрион.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:42

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