Новая прическа Ольги Бузовой сделала её похожей на Филиппа Киркорова

«Это вообще что? Как можно вот Это было публиковать на обложку? Бузова сама на себя не похожа! Я вообще сначала подумала, что это похудевший Филипп Киркоров!», «Хочу обратиться к редакторам журнала «Cosmopolitan»! Вы куда смотрели, когда добавляли Бузовой челку? Разве не видно, что Ольга на ваших обложках вообще не такая, как в том же Инстаграме?!», «Ужасс!!! Это не Бузова, а Киркоров! Как можно было так изуродовать человека?» - продолжают комментировать в Сети новые обложки журнала «Cosmopolitan».

«Ольга здесь вообще сама не своя! Какая-то наигранная, неестественная..Кошмар просто! Разве нельзя было с помощью того же фотошопа сделать ее хоть где-то красивой! Трансвестит в юбке, одним словом!» - заявил один из фолловеров.





Не так давно многими любимая телезнаменитость Ольга Бузова снялась в фотосессии для глянцевого женского журнала «Cosmopolitan». При помощи фотошопа ведущей реалити-шоу «Дом-2» добавили челку, которая, как оказалось, многим поклонникам звезды очень не понравилась.А все из-за того, что большому количеству фанатов Бузовой их любимица напомнила Филиппа Киркорова, а если быть точнее, то они просто-таки уверены, что с новой прической Ольга стала буквально копией поп-короля российского шоу-бизнеса.На данный момент в Сети продолжают довольно резко критиковать редакторов журнала «Cosmopolitan», которые использовали фоторедактор, чтобы добавить Бузовой челку.По мнению некоторых интернет-пользователей, редакторы издания также превратили поющую теледиву в настоящего трансвестита, а все обложки смотрятся очень наигранно и неестественно.