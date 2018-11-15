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Новая прическа Ольги Бузовой сделала её похожей на Филиппа Киркорова

Оригинальная прическа поющей телеведущей Ольги Бузовой сделала ее копией известного российского исполнителя Филиппа Киркорова.

Не так давно многими любимая телезнаменитость Ольга Бузова снялась в фотосессии для глянцевого женского журнала «Cosmopolitan». При помощи фотошопа ведущей реалити-шоу «Дом-2» добавили челку, которая, как оказалось, многим поклонникам звезды очень не понравилась.

Новая прическа Ольги Бузовой сделала её похожей на Филиппа Киркорова

А все из-за того, что большому количеству фанатов Бузовой их любимица напомнила Филиппа Киркорова, а если быть точнее, то они просто-таки уверены, что с новой прической Ольга стала буквально копией поп-короля российского шоу-бизнеса.

На данный момент в Сети продолжают довольно резко критиковать редакторов журнала «Cosmopolitan», которые использовали фоторедактор, чтобы добавить Бузовой челку.

«Это вообще что? Как можно вот Это было публиковать на обложку? Бузова сама на себя не похожа! Я вообще сначала подумала, что это похудевший Филипп Киркоров!», «Хочу обратиться к редакторам журнала «Cosmopolitan»! Вы куда смотрели, когда добавляли Бузовой челку? Разве не видно, что Ольга на ваших обложках вообще не такая, как в том же Инстаграме?!», «Ужасс!!! Это не Бузова, а Киркоров! Как можно было так изуродовать человека?» - продолжают комментировать в Сети новые обложки журнала «Cosmopolitan».


Новая прическа Ольги Бузовой сделала её похожей на Филиппа Киркорова

По мнению некоторых интернет-пользователей, редакторы издания также превратили поющую теледиву в настоящего трансвестита, а все обложки смотрятся очень наигранно и неестественно.

«Ольга здесь вообще сама не своя! Какая-то наигранная, неестественная..Кошмар просто! Разве нельзя было с помощью того же фотошопа сделать ее хоть где-то красивой! Трансвестит в юбке, одним словом!» - заявил один из фолловеров.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:27

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