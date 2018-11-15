Фанаты Ани Лорак возмутились ее слишком коротким платьем на шоу "Голос"
Ани Лорак опубликовала на странице своего Instagram видео, посвященное рабочим моментам на шоу "Голос". Но подписчики возмутились слишком коротким платьем исполнительницы.
Ани Лорак старается держать своих поклонников в курсе всего, что происходит в ее жизни. Знаменитость постоянно делает различные публикации в Instagram. Несколько часов назад она опубликовала ролик, на котором знаменитость запечатлена в тот момент, когда собиралась занять место в кресле жюри шоу "Голос". На Ани Лорак было надето черное платье. В комментарии к видео она написала: "Вы готовы?".
Но многие пользователи Сети обратили внимание на то, что наряд исполнительницы был слишком коротким и привлек излишнее внимание общественности. Недоброжелатели начали критиковать Ани Лорак и напомнили, что она мать, и ей не стоит носить столь откровенные наряды. Но фанаты певицы заявили, что она выглядит просто великолепно. Ролик уже успели просмотреть более 51 тысяч подписчиков звезды.
Ани Лорак старается держать своих поклонников в курсе всего, что происходит в ее жизни. Знаменитость постоянно делает различные публикации в Instagram. Несколько часов назад она опубликовала ролик, на котором знаменитость запечатлена в тот момент, когда собиралась занять место в кресле жюри шоу "Голос". На Ани Лорак было надето черное платье. В комментарии к видео она написала: "Вы готовы?".
Но многие пользователи Сети обратили внимание на то, что наряд исполнительницы был слишком коротким и привлек излишнее внимание общественности. Недоброжелатели начали критиковать Ани Лорак и напомнили, что она мать, и ей не стоит носить столь откровенные наряды. Но фанаты певицы заявили, что она выглядит просто великолепно. Ролик уже успели просмотреть более 51 тысяч подписчиков звезды.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:31