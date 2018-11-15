Фанаты Ани Лорак возмутились ее слишком коротким платьем на шоу "Голос"

Ани Лорак старается держать своих поклонников в курсе всего, что происходит в ее жизни. Знаменитость постоянно делает различные публикации в Instagram. Несколько часов назад она опубликовала ролик, на котором знаменитость запечатлена в тот момент, когда собиралась занять место в кресле жюри шоу "Голос". На Ани Лорак было надето черное платье. В комментарии к видео она написала: "Вы готовы?".Но многие пользователи Сети обратили внимание на то, что наряд исполнительницы был слишком коротким и привлек излишнее внимание общественности. Недоброжелатели начали критиковать Ани Лорак и напомнили, что она мать, и ей не стоит носить столь откровенные наряды. Но фанаты певицы заявили, что она выглядит просто великолепно. Ролик уже успели просмотреть более 51 тысяч подписчиков звезды.