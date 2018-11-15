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Huawei приступила к разработке собственного голосового помощника

Компания Huawei приступила к разработке собственного голосового помощника. Его будут использовать во всех новых версиях смартфонов.

Huawei приступила к разработке собственного голосового помощника


Основой для него может выступить программная платформа от Google Assistant, а также Amazon Alexa. Разработчиками Consumer Electronics отмечается, что главной особенностью нового голосового помощника будет наличие перечня команд, которые работают даже в офлайн-режиме. Специалисты также собираются интегрировать систему ИИ, позволяющую искать в интернете материалы по запросам и производить разные операции внутри интерфейса. У Huawei на сегодняшний день имеется свой голосовой помощник XiaoYi. Однако он работает непосредственно на территории КНР. Возможно также появление обновленных приложений Amazon и Google для интерфейса брендовых смартфонов. Они получат расширенные возможности. В свою очередь голосовой помощник презентуют вместе с флагманскими устройствами нового поколения, релиз которых должен состояться в середине 2019 года. Аналогичная программа разрабатывается и в Xiaomi. В настоящее время о ней пока нет данных. Подобными помощниками пользуются компании Samsung, а также Apple.

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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:24

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