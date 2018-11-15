Вирус-вымогатель WannaCry вновь атаковал компьютеры по всему миру





В «Лаборатории Касперского» отметили, что доля данного вируса составляет 29 процентов от числа всех атак. На втором месте оказались новые версии трояна GandCrab с долей 12 процентов. Третью строчку рейтинга занял шифровальщик Cryakl. С его помощью было осуществлено около 10 процентов атак. Также в список вошли и другие шифровальщики - Crysis, Shade, PolyRansom.Эксперты отмечают, что последнее громкое нападение хакеров с применением WannaCry было осуществлено на компанию Boeing. Обновленная версия вируса затронула некоторые системы организации.Самая масштабная атака данного вируса произошла в мае 2017 года. Киберпреступники заблокировали информацию на компьютерах по всему миру и требовали выкуп. Распространение атаки удалось остановить лишь через сутки. За это время был нанесен ущерб в размере 1 млрд долларов. По словам экспертов, WannaCry была создана группировкой Lazarus, которая может быть связана с властями Северной Кореи.