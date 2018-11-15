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Вирус-вымогатель WannaCry вновь атаковал компьютеры по всему миру

Специалисты IT-индустрии сообщили, что вирус-вымогатель WannaCry, появившийся в 2017 году, вновь атаковал тысячи компьютеров по всему миру. По словам экспертов, вредоносная программа заняла первое место по количеству атак за последние месяцы.
Вирус-вымогатель WannaCry вновь атаковал компьютеры по всему миру


В «Лаборатории Касперского» отметили, что доля данного вируса составляет 29 процентов от числа всех атак. На втором месте оказались новые версии трояна GandCrab с долей 12 процентов. Третью строчку рейтинга занял шифровальщик Cryakl. С его помощью было осуществлено около 10 процентов атак. Также в список вошли и другие шифровальщики - Crysis, Shade, PolyRansom.

Эксперты отмечают, что последнее громкое нападение хакеров с применением WannaCry было осуществлено на компанию Boeing. Обновленная версия вируса затронула некоторые системы организации.

Самая масштабная атака данного вируса произошла в мае 2017 года. Киберпреступники заблокировали информацию на компьютерах по всему миру и требовали выкуп. Распространение атаки удалось остановить лишь через сутки. За это время был нанесен ущерб в размере 1 млрд долларов. По словам экспертов, WannaCry была создана группировкой Lazarus, которая может быть связана с властями Северной Кореи.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:14

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