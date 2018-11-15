Тарасов продает подаренный Костенко роскошный автомобиль, чтобы заплатить алименты первой жене

«Бузова точно на Тарасова порчу навела! Ну не может просто так во всем постигать неудача! Тарасов, ищи хорошую бабку, пусть снимает все, что Ольга тебе наслала!» - написала в Сети одна из поклонниц пары Тарасова и Костенко.





Несколько часов назад в Сети появилась информация о том, что известный российский футболист и бывший муж поющей телеведущей Ольги Бузовой продает дорогостоящий автомобиль, который ранее подарил своей нынешней жене.Не секрет, что полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов до сих пор не решил все вопросы с бывшей супругой Оксаной Пономаренко. Журналистам удалось узнать, что судебные приставы, которые не так давно арестовали две дорогостоящих машины спортсмена, намереваются продать оду из них – новенький родстер марки Mercedes.Как удалось выяснить, еще в прошлом году Тарасов подарил этот автомобиль своей возлюбленной, однако все документы указывают на то, что транспортное средство целиком и полностью принадлежит футболисту. Так как сейчас Дмитрий столкнулся с финансовыми проблемами, ведь его первая жена подала в суд иск о выплате алиментов, спортсмен разрешил судебным приставам продать новенький Mercedes.На данный момент в Сети продолжают активно обсуждать эту новость. По мнению некоторых интернет-пользователей, из-за того, что Тарасов решил продать подаренный Анастасии автомобиль, модель обиделась на супруга и сначала удалила несколько с ним фотографий, а после и вовсе закрыла свою страничку в социальной сети Instagram.Поклонники Костенко убеждены, что молодая мамочка не на шутку обиделась на своего возлюбленного и вполне возможно, что в ближайшее время может заговорить о расставании. На сегодняшний день практически всех интересует лишь один вопрос – сможет ли звездное семейство Тарасовых – Костенко преодолеть кризис в браке и сохранить семью.К слову, кое-кто из фанатов футболиста подозревает, что финансовые проблемы Дмитрия Тарасова являются результатом магического воздействия. Они уверены, что Ольга Бузова обращалась к сильным магам или колдунам, чтобы те помогли ей отомстить спортсмену за измену, предательство, а также то, что он оставил ее после развода без копейки.