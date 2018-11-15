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Жители Екатеринбурга зафиксировали "подкрадывающуюся" к Солнцу планету Нибиру

Жители Екатеринбурга зафиксировали планету Нибиру, которая «подкрадывается» к Солнцу. В свою очередь в исследовательском мире сообщили об очередном появлении загадочной Планеты Х.
Жители Екатеринбурга зафиксировали "подкрадывающуюся" к Солнцу планету Нибиру

Жители Екатеринбурга стали очевидцами таинственного происшествия, некоторым удалось рассмотреть в небесном пространстве космическое тело, «подкрадывающееся» к Солнцу. В качестве доказательства было предоставлено большое количество фотографий, на которых запечатлён уникальный феномен. Подобного рода открытия подтверждают теорию о существовании зловещей планеты Нибиру. По словам очевидцев, изначально ничего аномального замечено не было, но спустя какое-то время на небосводе появился посторонний объект.

В свою очередь сторонники мирового заговора утверждают, что информацию о приближении Нибиру скрывают намеренно, чтобы не вызывать панику среди мирового сообщества. К тому же конспирологи уверены, что на опубликованных снимках запечатлено космическое тело полностью соответствующее по описанию облику Планеты Х.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 13:07

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