Анна Хилькевич показала в Instagram свой полет на воздушном шаре
Анна Хилькевич показала фанатам в соцсети Instagram свой полет на воздушном шаре. Подписчики звезды телесериала «Универ» высоко оценили публикацию актрисы.
Анна Хилькевич весьма активно пользуется социальными сетями. Актриса постоянно публикует фотографии и видео. Несколько часов назад звезда сериала «Универ» опубликовала в Instagram ролик, в котором показала своим подписчикам полет на воздушном шаре. В комментарии к публикации актриса написала: "Это фантастика))) особенно посадка просто листайте и слушайте)) воздушный шар безусловно мне дался легче чем вчерашний вертолёт". Также Анна Хилькевич добавила, что впереди ее ждёт ещё немножко адреналина.
Подписчики отреагировали моментально, некоторые пришли в восторг от смелости знаменитости. Другие признались, что никогда бы не решились совершить подобный полет. Всего за несколько десятков минут публикацию Анны Хилькевич успели просмотреть белее 104 тысяч пользователей Сети.
Анна Хилькевич весьма активно пользуется социальными сетями. Актриса постоянно публикует фотографии и видео. Несколько часов назад звезда сериала «Универ» опубликовала в Instagram ролик, в котором показала своим подписчикам полет на воздушном шаре. В комментарии к публикации актриса написала: "Это фантастика))) особенно посадка просто листайте и слушайте)) воздушный шар безусловно мне дался легче чем вчерашний вертолёт". Также Анна Хилькевич добавила, что впереди ее ждёт ещё немножко адреналина.
Подписчики отреагировали моментально, некоторые пришли в восторг от смелости знаменитости. Другие признались, что никогда бы не решились совершить подобный полет. Всего за несколько десятков минут публикацию Анны Хилькевич успели просмотреть белее 104 тысяч пользователей Сети.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:51