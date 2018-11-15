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Анна Хилькевич показала в Instagram свой полет на воздушном шаре

Анна Хилькевич показала фанатам в соцсети Instagram свой полет на воздушном шаре. Подписчики звезды телесериала «Универ» высоко оценили публикацию актрисы.

Анна Хилькевич показала в Instagram свой полет на воздушном шаре

Анна Хилькевич весьма активно пользуется социальными сетями. Актриса постоянно публикует фотографии и видео. Несколько часов назад звезда сериала «Универ» опубликовала в Instagram ролик, в котором показала своим подписчикам полет на воздушном шаре. В комментарии к публикации актриса написала: "Это фантастика))) особенно посадка просто листайте и слушайте)) воздушный шар безусловно мне дался легче чем вчерашний вертолёт". Также Анна Хилькевич добавила, что впереди ее ждёт ещё немножко адреналина.

Анна Хилькевич показала в Instagram свой полет на воздушном шаре

Подписчики отреагировали моментально, некоторые пришли в восторг от смелости знаменитости. Другие признались, что никогда бы не решились совершить подобный полет. Всего за несколько десятков минут публикацию Анны Хилькевич успели просмотреть белее 104 тысяч пользователей Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:51

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