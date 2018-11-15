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Котлован Мертвого озера из Пензенской области был создан пришельцами

Исследователи раскрыли феномен одного из наиболее загадочных водоемов Российской Федерации. Они считают, что котлован Мертвого озера, который находится в Пензенской области был создан пришельцами.

Котлован Мертвого озера из Пензенской области был создан пришельцами

Один из наиболее пожилых местных обитателей рассказал, что в 1950-х годах прошлого века он услышал непонятный шум, а затем увидел весьма яркое свечение. Данное явление было произведено гигантским кораблем с инопланетянами, который приземлился в лесной чаще недалеко от села Леонидовка в Пензенской области. Также он особо отметил, что из НЛО никто долгое время не выходил, а после он просто скрылся. Спустя некоторое время место, где приземлился инопланетный корабль, наполнилось большим количеством воды и появилось Мертвое озеро.

Примечательной особенностью данного водоема является наличие его формы в виде круга, у которого края идеально ровные. Подобные аномалии уже довольно долго вызывают дискуссий среди местных жителей и исследователей.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:29

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