Котлован Мертвого озера из Пензенской области был создан пришельцами





Один из наиболее пожилых местных обитателей рассказал, что в 1950-х годах прошлого века он услышал непонятный шум, а затем увидел весьма яркое свечение. Данное явление было произведено гигантским кораблем с инопланетянами, который приземлился в лесной чаще недалеко от села Леонидовка в Пензенской области. Также он особо отметил, что из НЛО никто долгое время не выходил, а после он просто скрылся. Спустя некоторое время место, где приземлился инопланетный корабль, наполнилось большим количеством воды и появилось Мертвое озеро.Примечательной особенностью данного водоема является наличие его формы в виде круга, у которого края идеально ровные. Подобные аномалии уже довольно долго вызывают дискуссий среди местных жителей и исследователей.