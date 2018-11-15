В Сети выложили видео первого премиум-грузовика версии КамАЗ-54901
В Сети выложили видео, где представили первый премиум-грузовик версии КамАЗ-54901. Про данное авто рассказал Игорь Валеев - специалист, который сотрудничает с российской компанией, производящей дизеля и дизельные большегрузы.
Представитель Камского автогиганта отметил, что данный премиум-грузовик даст начало семейству К5. КамАЗ-54901 «позаимствовал» каркас увеличенной кабины у версии Mercedes Benz Actros новой генерации. Производителем был пересмотрен дизайн салона тягача. Специалисты оснастили его модернизированными специальными системами управления, регулируемыми сидениями, приборной панелью, двумя спальными местами. Версия КамАЗ-54901 получила новые силовые агрегаты Р6, которые разработали вместе со швейцарской компанией Liebherr. Силовая установка на 12 литров способна генерировать 550 лошадиных сил. Российские тягачи будут оцениваться на 15-20 процентов дешевле в сравнении с версией Mercedes-Benz Actros. В текущем году у поставщиков появится первая партия таких транспортных средств, составляющая 40 экземпляров.
Накануне стало известно, что на авторынке Российской Федерации официально приостановили продажи кроссовера версии Chery Tiggo 3.
Представитель Камского автогиганта отметил, что данный премиум-грузовик даст начало семейству К5. КамАЗ-54901 «позаимствовал» каркас увеличенной кабины у версии Mercedes Benz Actros новой генерации. Производителем был пересмотрен дизайн салона тягача. Специалисты оснастили его модернизированными специальными системами управления, регулируемыми сидениями, приборной панелью, двумя спальными местами. Версия КамАЗ-54901 получила новые силовые агрегаты Р6, которые разработали вместе со швейцарской компанией Liebherr. Силовая установка на 12 литров способна генерировать 550 лошадиных сил. Российские тягачи будут оцениваться на 15-20 процентов дешевле в сравнении с версией Mercedes-Benz Actros. В текущем году у поставщиков появится первая партия таких транспортных средств, составляющая 40 экземпляров.
Накануне стало известно, что на авторынке Российской Федерации официально приостановили продажи кроссовера версии Chery Tiggo 3.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:24