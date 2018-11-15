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В Сети выложили видео первого премиум-грузовика версии КамАЗ-54901

В Сети выложили видео, где представили первый премиум-грузовик версии КамАЗ-54901. Про данное авто рассказал Игорь Валеев - специалист, который сотрудничает с российской компанией, производящей дизеля и дизельные большегрузы.

В Сети выложили видео первого премиум-грузовика версии КамАЗ-54901


Представитель Камского автогиганта отметил, что данный премиум-грузовик даст начало семейству К5. КамАЗ-54901 «позаимствовал» каркас увеличенной кабины у версии Mercedes Benz Actros новой генерации. Производителем был пересмотрен дизайн салона тягача. Специалисты оснастили его модернизированными специальными системами управления, регулируемыми сидениями, приборной панелью, двумя спальными местами. Версия КамАЗ-54901 получила новые силовые агрегаты Р6, которые разработали вместе со швейцарской компанией Liebherr. Силовая установка на 12 литров способна генерировать 550 лошадиных сил. Российские тягачи будут оцениваться на 15-20 процентов дешевле в сравнении с версией Mercedes-Benz Actros. В текущем году у поставщиков появится первая партия таких транспортных средств, составляющая 40 экземпляров.



Накануне стало известно, что на авторынке Российской Федерации официально приостановили продажи кроссовера версии Chery Tiggo 3.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:24

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