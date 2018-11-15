Певица Слава рассказала журналистам о причинах отказа от брака с Анатолием Данилицким
Известная отечественная певица Слава дала откровенное интервью. Артистка рассказала журналистам о причинах, из-за которых не желает выходить замуж за Анатолия Данилицкого.
Слава на протяжении шестнадцати лет находится в гражданском браке с предпринимателем Анатолием Данилицким, который старше её на 28 лет. Певица рассказала, что в начале их отношений бизнесмен пытался зарегистрировать брак, но она против этого. По словам звезды, даже разговоры на данную тему выводили ее из себя. Вокалистка объяснила, что не желает загонять себя в некие рамки, так как замужество накладывает определенные обязательства. Знаменитость подчеркнула, что у нее сложный характер и если что-то происходит не так, как она хочет, певица сразу уходит. Артистка отметила, что если будет находиться в официальном браке, то так просто уже не отделаться от «любимого». По словам Славы, в этом случае придется делить имущество, чем она заниматься не хочет.
На днях Максим Галкин стал гостем очередного выпуска шоу Gazlive, который выходит на канале Gazgolder. Юморист рассказал Басте, почему он себе в жены выбрал именно Аллу Пугачеву.
Слава на протяжении шестнадцати лет находится в гражданском браке с предпринимателем Анатолием Данилицким, который старше её на 28 лет. Певица рассказала, что в начале их отношений бизнесмен пытался зарегистрировать брак, но она против этого. По словам звезды, даже разговоры на данную тему выводили ее из себя. Вокалистка объяснила, что не желает загонять себя в некие рамки, так как замужество накладывает определенные обязательства. Знаменитость подчеркнула, что у нее сложный характер и если что-то происходит не так, как она хочет, певица сразу уходит. Артистка отметила, что если будет находиться в официальном браке, то так просто уже не отделаться от «любимого». По словам Славы, в этом случае придется делить имущество, чем она заниматься не хочет.
На днях Максим Галкин стал гостем очередного выпуска шоу Gazlive, который выходит на канале Gazgolder. Юморист рассказал Басте, почему он себе в жены выбрал именно Аллу Пугачеву.