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Певица Слава рассказала журналистам о причинах отказа от брака с Анатолием Данилицким

Известная отечественная певица Слава дала откровенное интервью. Артистка рассказала журналистам о причинах, из-за которых не желает выходить замуж за Анатолия Данилицкого.
Певица Слава рассказала журналистам о причинах отказа от брака с Анатолием Данилицким


Слава на протяжении шестнадцати лет находится в гражданском браке с предпринимателем Анатолием Данилицким, который старше её на 28 лет. Певица рассказала, что в начале их отношений бизнесмен пытался зарегистрировать брак, но она против этого. По словам звезды, даже разговоры на данную тему выводили ее из себя. Вокалистка объяснила, что не желает загонять себя в некие рамки, так как замужество накладывает определенные обязательства. Знаменитость подчеркнула, что у нее сложный характер и если что-то происходит не так, как она хочет, певица сразу уходит. Артистка отметила, что если будет находиться в официальном браке, то так просто уже не отделаться от «любимого». По словам Славы, в этом случае придется делить имущество, чем она заниматься не хочет.

Певица Слава рассказала журналистам о причинах отказа от брака с Анатолием Данилицким


На днях Максим Галкин стал гостем очередного выпуска шоу Gazlive, который выходит на канале Gazgolder. Юморист рассказал Басте, почему он себе в жены выбрал именно Аллу Пугачеву.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:13

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