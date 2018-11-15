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Жительница Монреаля записала неизвестные звуки, похожие на скрежет металла

Жительница канадского города Монреаль опубликовала в Сети видеозапись, которую сделала в ночь с 30 на 31 октября текущего года. Женщина неожиданно услышала громкие звуки, похожие на скрежет металла, которые доносились непонятно откуда и решила запечатлеть это явление на мобильный телефон.

Жительница Монреаля записала неизвестные звуки, похожие на скрежет металла

Данный ролик облетел многие ресурсы в Интернете, которые посвящены аномальным явлениям. Уфологи уже выдвинули предположения, что речь идет о деятельности инопланетян. Некоторые считают, что в это момент в небе парило НЛО, которое и издавало звуки, похожие на скрежет металла.


Следует отметить, что подобные явления последний раз слышали жители Гавайских островов. По предварительным подсчетам, только за август текущего года было засвидетельствовано около 10 случаев появления непонятных звуков. Также они были зафиксированы в американском городе Мобила, венгерском поселении Дадпуста и шведском Гетеборге.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:09

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