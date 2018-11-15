Бывшая девушка Тимати закрутила роман с сыном миллиардера

Недавно появилась информация о том, что у Милы Волчек появился новый бойфренд Алексей, он является сыном миллиардера Марка Рафаиловича Гарбера. В сентябре молодой человек устроил вечеринку в клубе на Малой Бронной по случаю своего дня рождения. На празднике присутствовала и Мила, она была одета в платье серебристого цвета, которое выгодно подчёркивало её фигуру. Девушка много танцевала с именинником, однако комментариев по поводу отношений она не даёт. При этом на своей странице в Instagram Волчек опубликовала совместные фотографии со дня рождения Алексея.Мила и Тимати встречались продолжительное время, однако, когда у музыканта случилась серьёзная проблема с позвоночником, девушка бросила его. В течение двух недель рэпер не мог двигаться, именно в тот период он смог рассмотреть, кто по-настоящему его ценит.