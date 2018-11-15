АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уровень уличного насилия в США растёт в более тёплые зимы
EUR 76.76 USD 68.00
Курс валют на 15.11.2018

Бывшая девушка Тимати закрутила роман с сыном миллиардера

Бывшая девушка Тимати Мила Волчек закрутила роман с сыном миллиардера. Рэпер в своё время был настолько влюблён в неё, что задумывался о свадьбе, однако пара внезапно рассталась.
Бывшая девушка Тимати закрутила роман с сыном миллиардера

Недавно появилась информация о том, что у Милы Волчек появился новый бойфренд Алексей, он является сыном миллиардера Марка Рафаиловича Гарбера. В сентябре молодой человек устроил вечеринку в клубе на Малой Бронной по случаю своего дня рождения. На празднике присутствовала и Мила, она была одета в платье серебристого цвета, которое выгодно подчёркивало её фигуру. Девушка много танцевала с именинником, однако комментариев по поводу отношений она не даёт. При этом на своей странице в Instagram Волчек опубликовала совместные фотографии со дня рождения Алексея.

Мила и Тимати встречались продолжительное время, однако, когда у музыканта случилась серьёзная проблема с позвоночником, девушка бросила его. В течение двух недель рэпер не мог двигаться, именно в тот период он смог рассмотреть, кто по-настоящему его ценит.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 11:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фанаты Ани Лорак возмутились ее слишком коротким
Новая прическа Ольги Бузовой сделала её похожей
Huawei приступила к разработке собственного
В Берлине душевнобольной поляк пытался
Вирус-вымогатель WannaCry вновь атаковал
Жители Екатеринбурга зафиксировали
В Орегоне сняли на видео крупного снежного
Тарасов продает подаренный Костенко роскошный
Землю окутали аномальные потоки темной материи -
Анна Хилькевич показала в Instagram свой полет на
Учёные: Классическая музыка улучшает качество сна
Котлован Мертвого озера из Пензенской области был
В Сети выложили видео первого премиум-грузовика
Певица Слава рассказала журналистам о причинах
Престарелая супруга Гогена Солнцева сыграла
Жительница Монреаля записала неизвестные звуки,
Иллюзия многозадачности повышает
Роза Сябитова в Instagram показала поклонникам
Бывшая девушка Тимати закрутила роман с сыном
Андрей Черкасов объявил, что его свадьба с
Валерий Меладзе резко ответил хейтерам на критику
На стене пирамиды Хеопса нашли изображения
Развеян миф относительно прямой связи между
Рита Ларченко хочет, чтобы Илья Яббаров сделал ей
Леонид Агутин собрал рекордную сумму для фонда
Эксперты перечислили пять ранних симптомов
Сыновья Дмитрия Диброва поздравили его с
Сын Нелли Ермолаевой сказал заветное слово «мама»
iOS 12 позволяет восстановить удаленные фото
После скандала с алиментами супруга Дмитрия
Просмотреть все новости