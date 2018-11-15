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Рита Ларченко хочет, чтобы Илья Яббаров сделал ей предложение

Маргарита Ларченко заявила, что желает в ближайшее время услышать от Ильи Яббарова предложение руки и сердца.

На протяжении трех месяцев Рита и Илья строят отношения в рамках телепроекта «Дом-2». Парочка не первый день вместе, поэтому уже понемногу пробуют вести общий быт, хотя это у влюбленных не очень хорошо получается. А последний эфир реалити-шоу и вовсе «перевернул» все с ног на голову.

Рита Ларченко хочет, чтобы Илья Яббаров сделал ей предложение

Дело в том, что Ларченко не только требует от Яббарова денег, которых, как выяснилось, у ее возлюбленного попросту нет, но и уже хочет, чтобы избранник позвал ее замуж. По мнению некоторых телезрителей «Дома-2», Маргарита в преддверии конкурса «Свадьба на миллион» пытается создать хотя бы видимость крепкого союза с Ильей, чтобы увеличить свои шансы на победу.

По словам самой Риты, она хочет сыграть свадьбу летом 2019 года. Выяснилось, что девушка сначала даже хотела узаконить отношения с Ильей в конце 2018 или в начале 2019 года, однако поняла, что это будет смотреться со стороны не очень красиво, ведь совсем скоро бывшая возлюбленная Яббарова отправится в роддом.

Сейчас Ларченко во всеуслышание продолжает заявлять, что не подталкивает Яббарова срочно сделать ей предложение руки и сердца, однако она мечтает, чтобы Илья самостоятельно в ближайшее время пришел к решению построить более серьезные отношения.

Рита Ларченко хочет, чтобы Илья Яббаров сделал ей предложение

В последнем выпуске реалити-шоу «Дом-2» Маргарита четко дала понять и своему избраннику, и руководству проекта, и своим коллегам по съемочной площадке, что отправиться за Периметр только в одном статусе – замужней женщины.

К слову, подобные желания Ларченко очень удивили телеведущих и участников телестройки. Каждый из них принялся приводить Рите в пример Алену Савкину (Рапунцель-младшую), с которой Яббаров некоторое время находился в отношениях, а после бросил девушку, несмотря даже на то, что она уже находилась в положении.

«Ларченко, ты с ума сошла? Куда ты лезешь?! Разве ты не видишь, какой Яббаров?! Он никогда не сможет стать хорошим мужем и тем более отцом! Одного и второго ребенка бросил, ты думаешь ваших потом детей не бросит?! Приди в себя» - написала одна из поклонниц «Дома-2» в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:29

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