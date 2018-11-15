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Валерий Меладзе резко ответил хейтерам на критику по поводу романа с Альбиной Джанабаевой

Валерий Меладзе резко ответил на критику недоброжелателей по поводу романа с Альбиной Джанабаевой. Поклонники исполнителя поддержали его в Instagram.

Валерий Меладзе резко ответил хейтерам на критику по поводу романа с Альбиной Джанабаевой

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе вместе уже больше 15 лет и воспитывают двоих детей. Но пользователи сети до сих пор критикуют исполнителя за то, что он бросил свою супругу и детей ради другой женщины. Валерий Меладзе редко публикует фото с Альбиной Джанабаевой, а когда это происходит, под снимками появляется критика. Обычно исполнитель никак не реагирует на хейтеров, но недавно он решил им ответить. Исполнитель в Instagram написал: "Что же вы так беспокоитесь за моих детей? Я влюбился в Альбину много лет назад и сделал все, чтобы она полюбила меня. Мы уже больше 15 лет вместе. Дочки не обделены моей любовью".

Валерий Меладзе резко ответил хейтерам на критику по поводу романа с Альбиной Джанабаевой

Также Валерий Меладзе написал, что пора уже всем успокоиться и отстать от его семьи. Преданные поклонники полностью поддерживаю знаменитость в его высказываниях.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:52

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