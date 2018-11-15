Развеян миф относительно прямой связи между употреблением сахара и диабетом





Вторым мифом, который удалось развеять экспертам, заключается в том, что диабетикам запрещается употреблять продукты с содержанием углеводов. На самом деле людям, страдающим сахарным диабетом, можно есть продукты с углеводами, но их содержание не должно превышать 55 процентов от суточной нормы. При этом диабетикам необходимо ограничить приём легкоусвояемых продуктов, к таковым относятся варенье, мёд, сладкие напитки и другие.Специалисты напомнили, что вылечить диабет в настоящее время нельзя, однако это заболевание можно контролировать. В то же время эксперты озвучили статистические данные, согласно которым количество людей с диабетом во всём мире увеличилось в два раза.