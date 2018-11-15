АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уровень уличного насилия в США растёт в более тёплые зимы
EUR 76.76 USD 68.00
Курс валют на 15.11.2018

Сын Нелли Ермолаевой сказал заветное слово «мама»

Единственный наследник экс-звезды телепроекта «Дом-2» Нелли Ермолаевой сказал первое слово.

Не секрет, что в начале текущего года Нелли впервые стала мамой. Брюнетка родила сына в одной из клиник Соединенных Штатов Америки. Мальчика назвали Мирон.

Сын Нелли Ермолаевой сказал заветное слово «мама»

Недавно Ермолаева вместе с любимым супругом вернулась из США в Москву. Сыну бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» сейчас уже 10 месяцев. Сама Нелли просто «обезумела» после появления Мирона на свет, а также стремится как можно больше публиковать в личном микроблоге свежие фотографии с малышом.

Помимо работы и бизнеса в сфере салонов красоты Ермолаева не единожды заявляла, что не намерена останавливаться на достигнутом. Сейчас Нелли планирует открыть еще одно заведение, о котором пока предпочитает не рассказывать.

А несколько часов назад брюнетка сообщила своим преданным поклонникам радостную новость. Оказывается, что ее десятимесячный сын Мирон сказал первое заветное слово. Нелли опубликовала у себя на страничке в Instagram новый снимок с наследником, под которым объявила, что сегодня она самая счастливая женщина на свете, ведь ее малыш сказал слово «мама».

По словам Ермолаевой, она не может нарадоваться своему сыночку, а особенно тому, что он сказал первое слово, чего она так давно ждала.

Сын Нелли Ермолаевой сказал заветное слово «мама»

Стоит напомнить, что после появления на свет Мирона, Нелли вместе с мужем и наследником переехала жить за город. Телезнаменитость недавно призналась фанатам, что некоторые друзья перестали с ней общаться после того, как у нее родился сын. С чем это связано Ермолаева по-прежнему не может понять, однако девушка признается, что именно эта ситуация помогла ей узнать, кого следует по-настоящему ценить, а с кем лучше попрощаться.

К слову, сейчас поклонники Нелли Ермолаевой вовсю принялись поздравлять свою любимицу с таким важным событием, как первое слово сына. Каждый подписчик поспешил пожелать мамочке и малышу крепкого здоровья, счастья и новых достижений.

«Урааа!! Наконец-то это свершилось! Нелли, поздравляю Вас и Вашего супруга с таким важным событием! Скоро Мирон стихи будет Вам рассказывать! Поздравляю!» - написала одна из поклонниц Нелли в Сети.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бывшая девушка Тимати закрутила роман с сыном
Андрей Черкасов объявил, что его свадьба с
Валерий Меладзе резко ответил хейтерам на критику
На стене пирамиды Хеопса нашли изображения
Развеян миф относительно прямой связи между
Рита Ларченко хочет, чтобы Илья Яббаров сделал ей
Леонид Агутин собрал рекордную сумму для фонда
Эксперты перечислили пять ранних симптомов
Сыновья Дмитрия Диброва поздравили его с
Сын Нелли Ермолаевой сказал заветное слово «мама»
iOS 12 позволяет восстановить удаленные фото
После скандала с алиментами супруга Дмитрия
Рита Дакота сфотографировалась у красного рояля и
Александр Гобозов оказывает знаки внимания Ирине
В Краснодарском крае несколько людей пострадало в
Игорь Николаев показал в Instagram, как Лиза
В Пензе водитель фуры после возгорания автомобиля
Ученые назвали причину возникновения гипертонии у
Родственники рассказали журналистам о состоянии
На авторынке России официально приостановили
Синдром сухого глаза замедляет скорость чтения
В Красноярске три человека получили травмы в ДТП
Светлана Лобода в Германии тайно встретилась с
Пылинки и стеклянные шарики помогли ученым
Максим Галкин рассказал рэперу Басте, почему он
Volkswagen в Китае представила спортивную версию
Астрономы обнаружили во Вселенной "супер-Землю"
В Hulu снимут два сериала по мотивам «Диких карт»
Тюмень стала лидером рейтинга городов России с
В «Роснефти» объяснили высокие цены на бензин
Просмотреть все новости