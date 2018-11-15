Сын Нелли Ермолаевой сказал заветное слово «мама»

«Урааа!! Наконец-то это свершилось! Нелли, поздравляю Вас и Вашего супруга с таким важным событием! Скоро Мирон стихи будет Вам рассказывать! Поздравляю!» - написала одна из поклонниц Нелли в Сети.

Не секрет, что в начале текущего года Нелли впервые стала мамой. Брюнетка родила сына в одной из клиник Соединенных Штатов Америки. Мальчика назвали Мирон.Недавно Ермолаева вместе с любимым супругом вернулась из США в Москву. Сыну бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» сейчас уже 10 месяцев. Сама Нелли просто «обезумела» после появления Мирона на свет, а также стремится как можно больше публиковать в личном микроблоге свежие фотографии с малышом.Помимо работы и бизнеса в сфере салонов красоты Ермолаева не единожды заявляла, что не намерена останавливаться на достигнутом. Сейчас Нелли планирует открыть еще одно заведение, о котором пока предпочитает не рассказывать.А несколько часов назад брюнетка сообщила своим преданным поклонникам радостную новость. Оказывается, что ее десятимесячный сын Мирон сказал первое заветное слово. Нелли опубликовала у себя на страничке в Instagram новый снимок с наследником, под которым объявила, что сегодня она самая счастливая женщина на свете, ведь ее малыш сказал слово «мама».По словам Ермолаевой, она не может нарадоваться своему сыночку, а особенно тому, что он сказал первое слово, чего она так давно ждала.Стоит напомнить, что после появления на свет Мирона, Нелли вместе с мужем и наследником переехала жить за город. Телезнаменитость недавно призналась фанатам, что некоторые друзья перестали с ней общаться после того, как у нее родился сын. С чем это связано Ермолаева по-прежнему не может понять, однако девушка признается, что именно эта ситуация помогла ей узнать, кого следует по-настоящему ценить, а с кем лучше попрощаться.К слову, сейчас поклонники Нелли Ермолаевой вовсю принялись поздравлять свою любимицу с таким важным событием, как первое слово сына. Каждый подписчик поспешил пожелать мамочке и малышу крепкого здоровья, счастья и новых достижений.