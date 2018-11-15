После скандала с алиментами супруга Дмитрия Тарасова Анастасия удалила свой Instagram
Скандал с алиментами для старшей дочери Дмитрия Тарасова набирает обороты и, хотя футболист категорически отрицает задолженность, его первая жена настаивает на долге в 15 млн рублей, а его третья жена Анастасия Тарасова тем временем удалила свой Instagram.
Оксана Тарасова смеется над иском Дмитрия, в котором он заверяет общественность, что мать его старшей дочери плохо следит за девочкой и запрещает встречи Ангелины с отцом.
Напомним, что информация о миллионной задолженности Дмитрия Тарасова появилась около месяца назад и все это время Оксана молчала, но теперь решила опозорить футболиста на «весь свет».
Когда на Дмитрия посыпался град упреков от пользователей, его нынешняя супруга Анастасия удалила свой аккаунт в Instagram, вероятно, чтобы избежать хлынувшего на их семью негатива, ведь у них подрастает малышка Милана, которая тоже может попасть волну публичного гнева.
Оксана Тарасова смеется над иском Дмитрия, в котором он заверяет общественность, что мать его старшей дочери плохо следит за девочкой и запрещает встречи Ангелины с отцом.
Напомним, что информация о миллионной задолженности Дмитрия Тарасова появилась около месяца назад и все это время Оксана молчала, но теперь решила опозорить футболиста на «весь свет».
Когда на Дмитрия посыпался град упреков от пользователей, его нынешняя супруга Анастасия удалила свой аккаунт в Instagram, вероятно, чтобы избежать хлынувшего на их семью негатива, ведь у них подрастает малышка Милана, которая тоже может попасть волну публичного гнева.