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После скандала с алиментами супруга Дмитрия Тарасова Анастасия удалила свой Instagram

Скандал с алиментами для старшей дочери Дмитрия Тарасова набирает обороты и, хотя футболист категорически отрицает задолженность, его первая жена настаивает на долге в 15 млн рублей, а его третья жена Анастасия Тарасова тем временем удалила свой Instagram.

Оксана Тарасова смеется над иском Дмитрия, в котором он заверяет общественность, что мать его старшей дочери плохо следит за девочкой и запрещает встречи Ангелины с отцом.

После скандала с алиментами супруга Дмитрия Тарасова Анастасия удалила свой Instagram

Напомним, что информация о миллионной задолженности Дмитрия Тарасова появилась около месяца назад и все это время Оксана молчала, но теперь решила опозорить футболиста на «весь свет».

После скандала с алиментами супруга Дмитрия Тарасова Анастасия удалила свой Instagram

Когда на Дмитрия посыпался град упреков от пользователей, его нынешняя супруга Анастасия удалила свой аккаунт в Instagram, вероятно, чтобы избежать хлынувшего на их семью негатива, ведь у них подрастает малышка Милана, которая тоже может попасть волну публичного гнева.

После скандала с алиментами супруга Дмитрия Тарасова Анастасия удалила свой Instagram



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:54

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