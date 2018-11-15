После скандала с алиментами супруга Дмитрия Тарасова Анастасия удалила свой Instagram





Оксана Тарасова смеется над иском Дмитрия, в котором он заверяет общественность, что мать его старшей дочери плохо следит за девочкой и запрещает встречи Ангелины с отцом.Напомним, что информация о миллионной задолженности Дмитрия Тарасова появилась около месяца назад и все это время Оксана молчала, но теперь решила опозорить футболиста на «весь свет».Когда на Дмитрия посыпался град упреков от пользователей, его нынешняя супруга Анастасия удалила свой аккаунт в Instagram, вероятно, чтобы избежать хлынувшего на их семью негатива, ведь у них подрастает малышка Милана, которая тоже может попасть волну публичного гнева.