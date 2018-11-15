Рита Дакота сфотографировалась у красного рояля и похвалилась новым оттенком волос
Рита Дакота опубликовала новую фотографию в Instagram, сделанную у красного рояля, а также похвалилась оттенком волос. По словам певицы, он стал более ярким, подчёркивающим ей стиль.
Рита Дакота любит делиться со своими подписчиками многими моментами своей повседневной жизни. В новой публикации она рассказала о внешних изменениях. Звезда решила украсить свой образ новым оттенком волос, сделав его более ярким и насыщенным. Кроме того, исполнительница заявила, что сегодня ей предстоит работать на сцене с самого утра, чему она весьма рада. Не секрет, что после развода с супругом звезда стала делить всё своё свободное время между работой и дочкой Мией. Знаменитость не раз говорила, что она намерена приложить все усилия для обеспечения своей наследницы. Поклонники высоко оценили стремления кумира и её желание как можно лучше позаботиться о ребёнке.
Помимо этого, пользователи Сети высоко оценили новую фотографию хозяйки аккаунта сделанную у красного рояля. Они посвятили немало комплиментов её новому образу, который действительно придал внешности певицы яркости. За короткий период публикация набрала более 15 тысяч отметок "Мне нравится".
Рита Дакота любит делиться со своими подписчиками многими моментами своей повседневной жизни. В новой публикации она рассказала о внешних изменениях. Звезда решила украсить свой образ новым оттенком волос, сделав его более ярким и насыщенным. Кроме того, исполнительница заявила, что сегодня ей предстоит работать на сцене с самого утра, чему она весьма рада. Не секрет, что после развода с супругом звезда стала делить всё своё свободное время между работой и дочкой Мией. Знаменитость не раз говорила, что она намерена приложить все усилия для обеспечения своей наследницы. Поклонники высоко оценили стремления кумира и её желание как можно лучше позаботиться о ребёнке.
Помимо этого, пользователи Сети высоко оценили новую фотографию хозяйки аккаунта сделанную у красного рояля. Они посвятили немало комплиментов её новому образу, который действительно придал внешности певицы яркости. За короткий период публикация набрала более 15 тысяч отметок "Мне нравится".