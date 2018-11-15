Рита Дакота сфотографировалась у красного рояля и похвалилась новым оттенком волос





Рита Дакота любит делиться со своими подписчиками многими моментами своей повседневной жизни. В новой публикации она рассказала о внешних изменениях. Звезда решила украсить свой образ новым оттенком волос, сделав его более ярким и насыщенным. Кроме того, исполнительница заявила, что сегодня ей предстоит работать на сцене с самого утра, чему она весьма рада. Не секрет, что после развода с супругом звезда стала делить всё своё свободное время между работой и дочкой Мией. Знаменитость не раз говорила, что она намерена приложить все усилия для обеспечения своей наследницы. Поклонники высоко оценили стремления кумира и её желание как можно лучше позаботиться о ребёнке.Помимо этого, пользователи Сети высоко оценили новую фотографию хозяйки аккаунта сделанную у красного рояля. Они посвятили немало комплиментов её новому образу, который действительно придал внешности певицы яркости. За короткий период публикация набрала более 15 тысяч отметок "Мне нравится".