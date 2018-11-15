Леонид Агутин собрал рекордную сумму для фонда Константина Хабенского





В честь своего юбилея Леонид Агутин дал большой концерт в Олимпийском. Также на сцене выступили многие исполнители, которые пришли поздравить певца. Накануне Леонид Агутин опубликовал в Instagram совместный снимок с Константином Хабенским. В комментарии к фотографии исполнитель написал: "816 500 рублей — такую внушительную сумму собрали для маленьких подопечных Константина Хабенского вы — все, кто вместе с нами был в субботу в «Олимпийском». Спасибо вам, друзья". Также певец написал, что такую сумму еще никто не собирал за один концерт.Леонид Агутин поблагодарил всех, кто не проходит мимо волонтеров фонда Константина Хабенского. Подписчики сразу начали писать слова благодарности, как исполнителю, так и актеру. Всего за сутки снимок знаменитостей набрал более 53 тысяч лайков.