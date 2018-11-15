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iOS 12 позволяет восстановить удаленные фото

Эксперты в сфере IT-безопасности заявили, что операционная система iOS 12 позволяет восстановить удаленные фото. Двум хакерам удалось получить доступ к фотографиям, которые были удалены из памяти смартфона iPhone X. Им удалось это сделать из-за бага, хранящего снимки в архиве 30 дней.
iOS 12 позволяет восстановить удаленные фото


По мнению программистов, это может быть связано с браузером Safari. Также это могло произойти при использовании JIT-компилятора. Из-за него хакеры при организации специальной точки доступа для Wi-Fi могут взломать практически любое устройство от Apple. Также злоумышленникам удалось взломать защиту Galaxy S9 и Xiaomi Mi6. Своими успехами хакеры поделились на конкурсе Mobile Pwn2Own и получили за это звание «Мастер взлома» и 50 тысяч долларов.

Эксперты указывают производителям на данную проблему. В разделе «Недавно удалённые фото» на iOS-гаджетах хранятся один месяц и лишь после этого удаляются. Разработчики Apple отметили, что в скором времени выпустят обновление операционной систем iOS 12.1.1, в которой уязвимость будет устранена.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:00

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