Игорь Николаев показал в Instagram, как Лиза Галкина защищала его дочь от пони





Игорь Николаев не часто публикует в социальных сетях фотографии своей дочери Вероники. Но несколько минут назад на своей странице в Instagram исполнитель показал поклонникам снимок, на котором запечатлена Лиза Галкина и его младшая наследница. В комментарии к фото Игорь Николаев написал: "Обожаю это фото: Вероника испугалась пони, а Лиза её обняла и защищает!) Такие чистые, настоящие эмоции! Любимые девочки!".Подписчики исполнителя не остались в стороне и написали огромное количество комментариев. Одни пришли в восторг от красоты девочек, другие назвали их ангелочками. Были и те кто начал гадать, на кого же похожа Вероника. Всего за несколько минут фотография Лизы Галкиной и младшей дочери Игоря Николаева набрала более 7 тысяч лайков.