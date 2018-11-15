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Игорь Николаев показал в Instagram, как Лиза Галкина защищала его дочь от пони

На своей странице в Instagram Игорь Николаев показал, как Лиза Галкина защищала его младшую дочку Веронику от пони. Подписчики исполнителя пришли в восторг от этого снимка.

Игорь Николаев показал в Instagram, как Лиза Галкина защищала его дочь от пони

Игорь Николаев не часто публикует в социальных сетях фотографии своей дочери Вероники. Но несколько минут назад на своей странице в Instagram исполнитель показал поклонникам снимок, на котором запечатлена Лиза Галкина и его младшая наследница. В комментарии к фото Игорь Николаев написал: "Обожаю это фото: Вероника испугалась пони, а Лиза её обняла и защищает!) Такие чистые, настоящие эмоции! Любимые девочки!".

Игорь Николаев показал в Instagram, как Лиза Галкина защищала его дочь от пони

Подписчики исполнителя не остались в стороне и написали огромное количество комментариев. Одни пришли в восторг от красоты девочек, другие назвали их ангелочками. Были и те кто начал гадать, на кого же похожа Вероника. Всего за несколько минут фотография Лизы Галкиной и младшей дочери Игоря Николаева набрала более 7 тысяч лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:30

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