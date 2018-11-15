Ученые назвали причину возникновения гипертонии у пожилых людей





Специалисты изучили образ жизни индейцев из дикого племени яномамо, оградившего себя от современной цивилизации, и обнаружили, что они почти не испытывают проблем с сердечно-сосудистой системой. Индейцы не употребляли соль, налегали на рыбу, овощи и оливковое масло, благодаря чему в старости не страдали от гипертонии.Некоторым индейцам было предложено пожить, как большинству современных жителей. Они питались жирной пищей, вели пассивный образ жизни и буквально за несколько недель набрали 7 кг лишнего веса. Кроме того, у них выросло давление.