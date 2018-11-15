На авторынке России официально приостановили реализацию кроссовера Chery Tiggo 3
На автомобильном рынке России официально приостановили реализацию кроссовера Chery Tiggo 3. Данный запрет инициирован Федеральным агентством по техническому регулированию, а также метрологии (Росстандарт).
Во время испытаний, которые провели на полигоне НАМИ, стало известно, что транспортное средство Tiggo 3 оснащается стеклами, чья безопасность должна соответствовать сертификату, однако не подтверждена в сборе ОТТС. Наряду с этим, блоком «Эра-Глонасс» не обеспечивается должное качество громкой двухсторонней связи с оператором. Представители Росстандарта отметили, что запрет на реализацию касается исключительно версии Chery Tiggo 3 текущего модельного года с механической трансмиссией. Ведомство пока не делится прочими подробностями. Компания Chery, а также Росстандарт должны по результатам проведенных испытаний согласовать программу мероприятий, которые направлены на устранение претензий, выдвинутых в ходе краш-тестов.
В Сети появились данные, что Volkswagen представила в Китае спортивную версию современного нового кроссовера Tharu R-Line.
Во время испытаний, которые провели на полигоне НАМИ, стало известно, что транспортное средство Tiggo 3 оснащается стеклами, чья безопасность должна соответствовать сертификату, однако не подтверждена в сборе ОТТС. Наряду с этим, блоком «Эра-Глонасс» не обеспечивается должное качество громкой двухсторонней связи с оператором. Представители Росстандарта отметили, что запрет на реализацию касается исключительно версии Chery Tiggo 3 текущего модельного года с механической трансмиссией. Ведомство пока не делится прочими подробностями. Компания Chery, а также Росстандарт должны по результатам проведенных испытаний согласовать программу мероприятий, которые направлены на устранение претензий, выдвинутых в ходе краш-тестов.
В Сети появились данные, что Volkswagen представила в Китае спортивную версию современного нового кроссовера Tharu R-Line.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:04