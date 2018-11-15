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В Красноярске три человека получили травмы в ДТП с двумя автобусами

В правоохранительных органах сообщили, что в Красноярске произошло ДТП с двумя автобусами. В результате инцидента три человека получили травмы.
В Красноярске три человека получили травмы в ДТП с двумя автобусами


ДТП произошло в центре города на улице Белинского. По словам очевидцев, участниками аварии стали маршрутки №77 и №9 в 09:40 по местному времени (05:40 по Москве). У одного из автобусов разбит передний бампер и помята часть кузова. Подробности происшествия устанавливаются. Пострадавших госпитализировали в больнице. На месте работали сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи.



 
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Происшествия
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 09:53

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