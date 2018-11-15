В Красноярске три человека получили травмы в ДТП с двумя автобусами
В правоохранительных органах сообщили, что в Красноярске произошло ДТП с двумя автобусами. В результате инцидента три человека получили травмы.
ДТП произошло в центре города на улице Белинского. По словам очевидцев, участниками аварии стали маршрутки №77 и №9 в 09:40 по местному времени (05:40 по Москве). У одного из автобусов разбит передний бампер и помята часть кузова. Подробности происшествия устанавливаются. Пострадавших госпитализировали в больнице. На месте работали сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи.
ДТП произошло в центре города на улице Белинского. По словам очевидцев, участниками аварии стали маршрутки №77 и №9 в 09:40 по местному времени (05:40 по Москве). У одного из автобусов разбит передний бампер и помята часть кузова. Подробности происшествия устанавливаются. Пострадавших госпитализировали в больнице. На месте работали сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи.
Происшествия
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 09:53